خلال لقائه بوفد الطب الوقائي.. محافظ المنوفية يستعرض خطة مواجهة كورونا

استعرض اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية خطة محافظة المنوفية الاستراتيجية للتعامل مع الازمة والحد من انتشار فيروس كورونا وما تم من إجراءات احترازية ووقائية منذ بدء ظهور حالات الاشتباه وكيفية التعامل مع تداعيات فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بفريق الطب الوقائي بوزارة الصحة برئاسة الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة والفريق المرافق له من أخصائيي مكافحة الأمراض المعدية والوبائيات، بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة، ومدير مستشفى حميات شبين الكوم ووكيل مديرية الصحة ومدير عام الطب الوقائي.









وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس من خلال العزل الجزئي لبعض المناطق والمربعات السكنية التي ظهر بها إصابات ومخاطبة كافة الجهات المعنية لإعطاء اجازات للعاملين بالقطاع العام والخاص وكذا تشكيل لجان للمرور والمتابعة الدورية للالتزام بالعزل المنزلي والتواجد الأمني.





وأضاف أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لتخصيص مستشفي الباجور ومركز اليونسكو كمستشفيات عزل دعما للمنظومة الصحية فضلا عن تجهيز المدن الجامعية لاستقبال العالقين من أبناء الوطن وتقديم كافة اوجه الرعاية الصحية.





وأشار إلى أنه تم أيضا تشكيل لجان لحصر المخالطين ومخالطيهم ومتابعة إجراءات العزل المنزلي وايضا تشكيل لجان للمرور على المصانع بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا علي توجيه انذار للمصانع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين.





وأضاف ابو ليمون أنه قرر عدم أداء الخدمة لمن لا يلتزم بلبس الكمامات للمترددين علي المصالح الخدمية وإلزام السائقين والركاب بمواقف المحافظة بارتداء الكمامات كما تم تشكيل لجان لمتابعة هذا الأمر وتوقيع عقوبة علي السائقين غير الملتزمين.





كما أشار محافظ المنوفية إلى عدم التهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن قرارات الحظر وغلق المحال التجارية في موعدها وفض الأسواق ومنع التجمعات وإصدار التعليمات الدورية بالتعامل الفوري مع أية تجاوزات .





وأكد محافظ المنوفية أنه وجه بتوسيع دائرة الاشتباه وحصر المخالطين ومخالطيهم لسرعة التعامل مع الفيروس ومحاصرته ، مشيرا إلى أنه في إطار المشاركة المجتمعية تم تخصيص جناح بسعة 40 سريرا بمستشفى العربي الجديد بقويسنا لاستقبال الحالات المصابة وسيتم افتتاحه بداية الأسبوع المقبل.





من جانبه قدم الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة التحية للمحافظ على الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس، كما نقل شكر وزيرة الصحة للمحافظ علي الجهود الحثيثة التي تبذلها المحافظة في هذا الشأن مؤكدا ان هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الوزارة للمتابعة المستمرة لجهود المحافظات في هذا الشأن والوقوف علي آخر المستجدات أول بأول.





وأبدى استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم الكامل للمحافظة، مشيرا الي ان الاكتشاف المبكر للمرض وتوسيع دائرة الاشتباه يساعد علي سرعة التعامل مع الفيروس ومحاصرته، مؤكدا على ضرورة تكثيف برامج التوعية للمواطنين وكيفية التعامل مع بدء ظهور الاشتباه وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المعمول به .





وانتهي الاجتماع لعدة توصيات أهمها تشديد الرقابة علي الأسواق والمصانع وبحث امكانية استخدام مستشفى اليوم الواحد بأشمون كمستشفى عزل بسعة 60 سرير وكذا التأكيد علي لامركزية الحالات المصابة وإمكانية اخضاعهم للفحوص كل وفق منطقته او محافظته وكذا بحث إمكانية إلزام أتوبيسات النقل العام وكافة وسائل المواصلات وأتوبيسات المصانع ب50 % من حمولة الركاب.





وفي نهاية اللقاء قدم محافظ المنوفية الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان علي تعاونها المثمر والبناء في الارتقاء بالمنظومة الصحية كما قدم الشكر لجيش مصر الأبيض وكافة الأطقم الطبية علي دورهم البطولي في هذه المرحلة الراهنة.