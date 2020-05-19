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مرأة

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:31 م
حماية البشرة من الماسك
حماية البشرة من الماسك
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نهى هجرس
أصبح ارتداء الأقنعة شيء أساسى خلال وباء فيروس كورونا، وهى واحدة من أهم طرق الحماية ضد فيروس كورونا، ولكن ارتداء الكمامة بشكل مستمر يمكن أن يسبب مشاكل للجلد مثل الطفح الجلدي أو الأكزيما أو حب الشباب، وذلك نتيجة عدم حماية البشرة وترطيبها من الشمس بشكل يومى.

ويقدم موقع "boldsky" إليكِ أهم الخطوات الواجب اتباعها للحفاظ على البشرة من الماسك الطبى.

- غسل و ترطيب البشرة قبل ارتداء القناع 
اغسل وجهك ورطبه بشكل صحيح، وسيحافظ ذلك على نظافة ونعومة بشرتك، وإذا لم يكن الجلد مرطبًا ، فقد يتهيج (جلدك) مع الاحتكاك المستمر للقناع عليه، ويوفر المرطب طبقة واقية لبشرتك فمن الأفضل استخدام مرطب خفيف لـ حماية البشرة.

- الحفاظ على وضع واقى الشمس
الواقي من الشمس مهم للحصول على الحماية من أشعة الشمس الضارة، ولكن أثناء ارتداء القناع يفضل وضعة بكميات بسيطة حتى لا يؤدى إلى زهور التهابات فى الجلد.


- تعقيم اليدين
حافظ على يديك معقمة بشكل دائم، فهناك احتمالات أنك ستلمس وجهك باستمرار والقناع إما لإصلاحه أو سحبه لأسفل لفترة لذلك ، من المهم للغاية أن تبقي يديك معقمتين، وسيمنع هذا انتقال البكتيريا الضارة من يديك إلى وجهك. 

- لا يفضل وضع الماكياج 
تسبب مساحيق التجميل انسداد مسام الوجه مما يسبب التعرق مع ارتداء القناع، ومع انسداد المسام ، تأتي مشاكل الجلد مثل حب الشباب والبثور والعيوب، ويمكن للحرارة المتولدة داخل القناع أيضًا أن تفسد الماكياج، ومن الأفضل أن تحافظ على وجهك خاليًا من أي منتج ماكياج.

- لا تسحب القناع بشكل ضيق جدا
للحصول على أقصى حماية من القناع ، نميل إلى شدها بشدة على الوجه، وقد يؤدي شد القناع بشدة على وجهك إلى كدمات وندبات لا تتلاشى مع الوقت.

- علاج الجلد الملتهب أو الجريح 
إذا كان لديك بالفعل جرح وتهيج في الجلد ، فمن الأفضل معالجته قبل ارتداء القناع، ووضع المرهم الموصوف على الالتهاب أو الطفح الجلدي على جلدك قبل وضع القناع. 
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