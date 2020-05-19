هيونداي توسان hyundai tucson.. تعرف على مواصفاتها بعد تحقيقها أفضل مبيعات.. صور

أثبتت هيونداي توسان جدارتها في السوق المصرية واستطاعت أن تنافس جميع السيارات الأخرى في فئاتها بقوة بل تتفوق عليها بجدارة، بسبب مزاياها التي تتسم بالقوة والعملية والأمان و الجودة العالية وأسعارها التي تناسب جميع شرائح العملاء وقدراتهم الشرائية واحتفاظها بأعلى قيمة عند إعادة البيع.









تأتى هيونداي توسان hyundai tucson بمحرك 1600 سي سي مع ناقل حركة 6 سرعات و1600 سي سي Turbo GDI وتتميز توسان بمواصفات أمان فائقة مثل 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية، مكابح مضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HACونظام الاتزان الالكتروني عند المنعطفات، مكابح يد الكترونية EPB مع إمكانية التثبيت Auto Hold بالإضافة الى نظام كشف النقطة العمياء BSD .





