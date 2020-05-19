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سيارات

هيونداي توسان hyundai tucson.. تعرف على مواصفاتها بعد تحقيقها أفضل مبيعات.. صور

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:01 م
هيونداي توسان hyundai
هيونداي توسان hyundai tucson
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اشرف عطية
أثبتت هيونداي توسان جدارتها في السوق المصرية واستطاعت أن تنافس جميع السيارات الأخرى في فئاتها بقوة بل تتفوق عليها بجدارة، بسبب مزاياها التي تتسم بالقوة والعملية والأمان والجودة العالية وأسعارها التي تناسب جميع شرائح العملاء وقدراتهم الشرائية واحتفاظها بأعلى قيمة عند إعادة البيع.

مواصفات هيونداي توسان hyundai tucson

تأتى هيونداي توسان hyundai tucson بمحرك 1600 سي سي مع ناقل حركة 6 سرعات و1600 سي سي Turbo GDI وتتميز توسان بمواصفات أمان فائقة مثل 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية، مكابح مضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HACونظام الاتزان الالكتروني عند المنعطفات، مكابح يد الكترونية EPB مع إمكانية التثبيت Auto Hold بالإضافة الى نظام كشف النقطة العمياء BSD .

وهيونداي توسان hyundai tucson متاحة أيضا بكاميرات خارجية تتيح رؤية السيارة 360⁰ مع حساسات ركن أمامية وخلفية، علاوةً على اضاءة أمامية LED تضمن رؤية استثنائية للطرق مهما كانت الظروف المحيطة واخيرًا يمكنك تثبيت مقاعد الأطفال ISO FIX لتضمن الأمان لجميع أفراد الأسرة.
هيونداي توسان hyundai tucson.. تعرف على مواصفاتها بعد تحقيقها أفضل مبيعات.. صور
هيونداي توسان hyundai tucson.. تعرف على مواصفاتها بعد تحقيقها أفضل مبيعات.. صور
هيونداي توسان hyundai tucson.. تعرف على مواصفاتها بعد تحقيقها أفضل مبيعات.. صور
هيونداي توسان hyundai tucson.. تعرف على مواصفاتها بعد تحقيقها أفضل مبيعات.. صور
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