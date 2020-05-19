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محافظات

بعد إصابة ٢٢ بـ كورونا.. تكثيف حملات الرش والتطهير والتعقيم بالبحيرة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:09 م
أعمال الرش والتعقيم
أعمال الرش والتعقيم ضد فيروس كورونا
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جمالات الدمنهورى
واصلت الإدارات الصحية بالتنسيق مع البيئة والوحدات المحلية بمحافظة البحيرة أعمالها فى رش وتطهير وتعقيم المنشآت والشوارع والقرى في إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره فى مراكز"إيتاى البارود كفر الدوار دمنهور الدلنجات المحمودية الرحمانية ".

وأكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين واستغلال خلو الشوارع من المارة بإمتثال المواطنين لقرار حظر التجول لتعقيم  الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الإنتظار، بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.

وفى إطار ذلك نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات  مكثفة ومكبرة  بالتنسيق  إدارة البيئة  وكافة الجهات المعنية أسفرت عن  رش وتعقيم وتطهير  شوارع ومنشآت قريتى سيدى عقبة وأريمون ومكاتب تموين وبريد القرية ومدرسة أريمون الابتدائية الجارى بها صرف معاشات تكافل وكرامة  والسجل المدني و شوارع  مدينة المحمودية.


وتم تعقيم قرية كفر محمود التابعة لمركز ايتاي البارود والشوارع ووجهات المحال والمنازل بقريتي صفط العنب وخربتا بكوم حمادة و قريتى الدفراوي و ابتوك  والمصالح الحكومية بشبراخيت وشوارع مدينة الرحمانية  في الفترة المسائية بالإضافة إلى تطهير مستشفي إدكو العام والشوارع  بمركز رشيد.

وفى دمنهور تم رش وتطهير مبنى مجلس الدولة وبعض المنازل بدمنهور وقرية البرنوجى والمنازل المجاورة لها ورش الشوارع المجاورة ومبنى الادارة البيطرية والمجزر ومنطقة الشريعه والقانون بدمنهور.

وفى حوش عيسى قامت حملة برش وتطهير شارع الجمهورية و القضيب و المنشية و الموقف و العلماء وشارع عبدالواحد فهمي وخلف شبكة الكهرباء ومبنى التأمين الصحي و الشوارع ومنطقة وسط البلد بكفر الدوار.

وكانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة قد أعلنت أمس عن تسجيل ٢٢ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى مراكز"إيتاى البارود كفر الدوار دمنهور الدلنجات المحمودية الرحمانية " بينها حالتين فى إيتاى البارود - 3 حالات بكوم حمادة - حالة بالدلنجات - 3 حالات بدمنهور- حالة بالرحمانية -7 حالات بكفرالدوار- 5 حالات بالمحمودية. 
بعد إصابة ٢٢ بـ كورونا.. تكثيف حملات الرش والتطهير والتعقيم بالبحيرة
بعد إصابة ٢٢ بـ كورونا.. تكثيف حملات الرش والتطهير والتعقيم بالبحيرة
بعد إصابة ٢٢ بـ كورونا.. تكثيف حملات الرش والتطهير والتعقيم بالبحيرة
بعد إصابة ٢٢ بـ كورونا.. تكثيف حملات الرش والتطهير والتعقيم بالبحيرة
بعد إصابة ٢٢ بـ كورونا.. تكثيف حملات الرش والتطهير والتعقيم بالبحيرة
بعد إصابة ٢٢ بـ كورونا.. تكثيف حملات الرش والتطهير والتعقيم بالبحيرة
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