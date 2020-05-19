فيديو جراف.. ارتداء الكمامة إجبارى وإليك عقوبات المخالفين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات الاحترازية ضمن خطة التصدي لانتشار فيروس كورونا، خلال فترة ما بعد إجازة عيد الفطر المبارك،.

وقال رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إعلان الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يجب اتباعها اعتبارًا من 30 مايو الجاري وهو تاريخ بدء عودة الحياة الطبيعية لحين صدور إشعار آخر.







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