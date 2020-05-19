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تعليم

إعفاء العاملين بجامعة أسيوط من التوقيع يومي الأربعاء والخميس

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:04 م
جامعة أسيوط - صورة
جامعة أسيوط - صورة أرشيفية
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إيهاب عمر
قرر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط إعفاء العاملين بالجامعة من المثبتين والمؤقتين والعمالة اليومية من التوقيع يومي الأربعاء والخميس القادمين دون أن يؤثر ذلك على صرف مستحقات من حوافز وبدلات والمرتبطة بنسبة الحضور.

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وقال رئيس جامعة أسيوط إن القرار يأتى فى إطار حرص الجامعة على الحفاظ على صحة وسلامة منتسبيها، تزامنًا مع ارتفاع الحرارة على نحو غير معتاد مع صيام الشهر الفضيل.

وكشف الدكتور طارق الجمال عن استغلال تلك الفترة وما يعقبها من إجازة لعيد الفطر المبارك والممتدة من السبت القادم 23 وحتى الخميس 28 مايو فى تكثيف إجراءات التطهير والتعقيم داخل مباني ومنشآت الجامعة تنفيذًا لخطة الجامعة الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأشار الجمال إلى أن مستشفيات أسيوط الجامعية ، ومعهد جنوب مصر للأورام ، وإدارات السيارات والحدائق والإدارة العامة للأمن الجامعي عليهم وضع نظام الحضور والغياب بما يلائم طبيعة العمل خلال تلك الفترة.

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