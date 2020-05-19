مشروع صحتهم مستقبلهم يدعم تعليم الفيوم بأدوات وخامات للتعقيم والتطهير

استقبل، اليوم الثلاثاء، محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم مسئولي يونيسف مصر ووفد شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالفيوم بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بحضور مديري عموم المديرية ومسئولي المشاركة المجتمعية والخدمات الداخلية والعلاقات العامة بالمديرية.





وذلك في إطار مشروع صحتهم مستقبلهم المنفذ بين شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالفيوم ويونيسف مصر بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة المشاركة المجتمعية) بشأن تقديم أدوات وخامات تطهير وتعقيم كدعم للتربية والتعليم بالفيوم.





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حيث تم تسليم المديرية 10 ماكينة رش كبيرة محمولة على الظهر ، وعدد 100ماكينة رش صغيرة ، وعدد 100 لتر كحول إيثيلي تركيز 70 % ، وعدد 350 لتر كلور خام، وذلك للاستخدام في تعقيم وتطهير مبني ديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية ومقرات تقييم المشروعات البحثية للطلاب ومقر لجان النظام والمراقبة ومركز توزيع اسئلة الثانوية العامة والمدارس.



