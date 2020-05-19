AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مشروع صحتهم مستقبلهم يدعم تعليم الفيوم بأدوات وخامات للتعقيم والتطهير

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:16 م
توزيع مستلزمات الرش
توزيع مستلزمات الرش والتعقيم في الفيوم
Advertisements
قسم المحافظات
استقبل، اليوم الثلاثاء، محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم مسئولي يونيسف مصر ووفد شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالفيوم بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بحضور مديري عموم المديرية ومسئولي المشاركة المجتمعية والخدمات الداخلية والعلاقات العامة بالمديرية. 

وذلك في إطار مشروع صحتهم مستقبلهم المنفذ بين شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالفيوم ويونيسف مصر بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة المشاركة المجتمعية) بشأن تقديم أدوات وخامات تطهير وتعقيم كدعم للتربية والتعليم بالفيوم. 

أقرا أيضا :

حيث تم تسليم المديرية 10 ماكينة رش كبيرة محمولة على الظهر ، وعدد 100ماكينة رش صغيرة ، وعدد 100 لتر كحول إيثيلي تركيز 70 % ، وعدد 350 لتر كلور خام، وذلك للاستخدام في تعقيم وتطهير مبني ديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية ومقرات تقييم المشروعات البحثية للطلاب ومقر لجان النظام والمراقبة ومركز توزيع اسئلة الثانوية العامة والمدارس. 

وتقدم وكيل تعليم الفيوم برسالة شكر لمسئولي يونيسف مصر ووفد شركة مياة الشرب وهشام أبو عوف مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، من خلال التعاون المثمر والبناء بين جميع الجهات المشاركة في تفعيل مشروع صحتهم مستقبلهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية بالشرقية

مياه المنيا توفر 2200 لتر كحول وكلور لتعقيم لجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

ربنا يخليك يا زعيم .. أحدث ظهور للفنان عادل إمام بصحبة ابنيه رامي ومحمد.. شاهد

شهيد جديد من الأطباء في معركة كورونا

وفاة سيدنا موسى .. على جمعة يوضح أسرار قبض ملك الموت روحه

بعد مقابلة محافظ الدقهلية.. مصدر: طارق حامد غير مصاب بـ كورونا

رغم محاولات عدم إذاعة الحلقة.. سيد عبد الحفيظ ضحية رامز مجنون رسمي.. فيديو

إصابة سامح فهمي وزير البترول الأسبق بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك