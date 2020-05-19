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ديني

الأوقاف تحتفل بليلة القدر إلكترونيا بمشاركة العلماء ومشاهير القراء

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:09 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
تحتفل وزارة الأوقاف بليلة القدر وتحيي الليلة المباركة بنخبة من أعلام القراء والعلماء والمبتهلين من خلال موقعها الإلكتروني .

وصرحت د .هدى  حميد معوض مدير إدارة الإعلام بديوان عام وزارة الأوقاف بأن من أهم المشاركين في هذه الليلة المباركة من قراء القرآن الكريم القارئ  الإذاعي الطبيب الدكتور/ أحمد نعينع ، والقارئ الإذاعي الشيخ/ محمد علي الطاروطي ، والقارئ الإذاعي الشيخ/ أحمد تميم المراغي ، والقارئ الإذاعي الشيخ/ محمود الخشت ، والقارئ الإذاعي الشيخ/ طه النعماني، والقارئ الإذاعي الشيخ/ هاني الحسيني، والقارئ الإذاعي الشيخ/ محمود الطوخي ، والقارئ الإذاعي الشيخ/ ياسر الشرقاوي.


ومن علماء وزارة الأوقاف المشاركين في هذه الليلة بمجموعة من الكلمات فضيلة الشيخ/ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني ، والدكتور/ نوح عبد الحليم العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور/ أيمن علي أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والشيخ/ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية، والدكتور/ صبري غياتي مدير عام شئون القرآن الكريم، والدكتور/ خالد صلاح مدير عام الإرشاد الديني، والدكتور/ أسامة فخري مدير عام التحرير والترجمة والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 


كما يشارك من المبتهلين ، المبتهل الإذاعي الشيخ/ محمد عبد القادر أبو سريع، والمبتهل الإذاعي الشيخ/ جمال حسين، والمبتهل الإذاعي الشيخ/ عبد اللطيف عزب، والمبتهل الإذاعي الشيخ/ بلال مختار ، والمبتهل الإذاعي الشيخ/  شريف خليف، والمبتهل الإذاعي الشيخ/ إبراهيم راشد، والمبتهل الإذاعي الشيخ/ محمود عوض الله، والمبتهل الإذاعي الشيخ/ شعبان عبد الجيد.


وسيبدأ بث الاحتفال إلكترونيًا مساء اليوم ١٩/ ٥/ ٢٠٢٠م في تمام الساعة التاسعة مساء وحتى صلاة الفجر بإذن الله تعالى ، وذلك عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية ومنصتها العلمية وعلى صفحة الفيس بوك التابعة للوزارة وقناتها منبر التجديد على اليوتيوب وعبر تطبيق وعي وقناتها الصوتية منبر التجديد أيضًا ، وكل عام ومصر وأهلها وسائر بلاد العالمين بكل خير ، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .
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