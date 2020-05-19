الأوقاف تحتفل بليلة القدر إلكترونيا بمشاركة العلماء ومشاهير القراء

وزارة الأوقاف بليلة القدر وتحيي الليلة المباركة بنخبة من أعلام القراء والعلماء والمبتهلين من خلال موقعها الإلكتروني . تحتفلبليلة القدر وتحيي الليلة المباركة بنخبة من أعلام القراء والعلماء والمبتهلين من خلال موقعها الإلكتروني .





وصرحت د .هدى حميد معوض مدير إدارة الإعلام بديوان عام وزارة الأوقاف بأن من أهم المشاركين في هذه الليلة المباركة من قراء القرآن الكريم القارئ الإذاعي الطبيب الدكتور/ أحمد نعينع ، والقارئ الإذاعي الشيخ/ محمد علي الطاروطي ، والقارئ الإذاعي الشيخ/ أحمد تميم المراغي ، والقارئ الإذاعي الشيخ/ محمود الخشت ، والقارئ الإذاعي الشيخ/ طه النعماني، والقارئ الإذاعي الشيخ/ هاني الحسيني، والقارئ الإذاعي الشيخ/ محمود الطوخي ، والقارئ الإذاعي الشيخ/ ياسر الشرقاوي.









ومن علماء وزارة الأوقاف المشاركين في هذه الليلة بمجموعة من الكلمات فضيلة الشيخ/ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني ، والدكتور/ نوح عبد الحليم العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور/ أيمن علي أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والشيخ/ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية، والدكتور/ صبري غياتي مدير عام شئون القرآن الكريم، والدكتور/ خالد صلاح مدير عام الإرشاد الديني، والدكتور/ أسامة فخري مدير عام التحرير والترجمة والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.









كما يشارك من المبتهلين ، المبتهل الإذاعي الشيخ/ محمد عبد القادر أبو سريع، والمبتهل الإذاعي الشيخ/ جمال حسين، والمبتهل الإذاعي الشيخ/ عبد اللطيف عزب، والمبتهل الإذاعي الشيخ/ بلال مختار ، والمبتهل الإذاعي الشيخ/ شريف خليف، والمبتهل الإذاعي الشيخ/ إبراهيم راشد، والمبتهل الإذاعي الشيخ/ محمود عوض الله، والمبتهل الإذاعي الشيخ/ شعبان عبد الجيد.







