مدرس يحرر محضرا ضد مدير مدرسة بشبين القناطر يتهمه بإهانته في طابور الصباح

شهدت مدرسة الشهيد محمد مروان بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة أثارت حالة من الجدل، بعدما حرر أحد المعلمين محضرا ضد مدير المدرسة، اتهمه فيه بإهانته أمام الطلاب والمعلمين خلال طابور الصباح.



وبحسب ما ورد في المحضر، تعرض المدرس لحالة إعياء شديدة عقب الواقعة، وسقط مغشيا عليه داخل المدرسة، ما استدعى نقله إلى مستشفى شبين القناطر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الكشف الطبى



وأفادت المعلومات الأولية بأنه جرى توقيع الكشف الطبي على المدرس داخل المستشفى، وتضمن التقرير ارتفاعا في ضغط الدم مع الاشتباه في تعرضه لجلطة، وجارى استكمال الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية.

وحرر المدرس محضرا بالواقعة ضد مدير المدرسة، متهما إياه بإهانته أمام الطلاب وزملائه من أعضاء هيئة التدريس، فيما من المقرر أن تتولى الجهات المختصة فحص الواقعة وسماع أقوال طرفيها، للوقوف على ملابسات ما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتواصل الجهات المعنية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية متابعة الواقعة، والتحقق من تفاصيلها من خلال المستندات الرسمية وأقوال الأطراف المعنية.