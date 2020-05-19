أسامة عرابي يكشف سبب رحيل مارتن يول عن النادي الأهلي

كشف أسامة عرابي لاعب النادي الأهلي السابق عن سبب رحيل الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للفريق الأحمر عن تدريب النادي الأهلي.
وعمل أسامة عرابي كمدرب عام مع الهولندي مارتن يول في النادي الأهلي عام 2016.
وقال عرابي في تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان على إذاعة الشباب والرياضة: "المهندس محمود طاهر كان يريد استمرار يول ومقتنع به ولم يكن يريد رحيله، لكن الهزيمة أمام الزمالك بثلاثية عجلت برحيله".
وأضاف عرابي: " جماهير الأهلي فعلت أمرا لم نعتده منهم، وهو أمر غريب عليهم، حيث اقتحموا التدريبات واعتدوا على اللاعبين مثل حسام غالي وشريف إكرامي، وهو الأمر الذي جعل يول يرحل عن النادي الأهلي، لكنني استفدت منه كثيرًا وكان قيمة تدريبية كبيرة."
وسبق ليول تدريب ناديي أياكس الهولندي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي قبل تدريب النادي الأهلي.