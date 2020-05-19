محافظ الفيوم يتابع أعمال تجهيز مركز التعليم المدني المخصص لعزل مصابي كورونا

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، للمرة الثانية أعمال تجهيز مركز التعليم المدنى التابع لمديرية الشباب والرياضة بقرية شكشوك مركز أبشواي، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا من الحالات البسيطة إكلينيكيًا، للوقوف على مدى جاهزيته لإستقبال المصابين.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد غرف المركز والذي يضم 45 غرفة، ووحدة للأشعة ومعمل للتحاليل وعيادة طبية، مشيرًا أن المحافظ وجه بتوفير كافة مستلزمات المعيشة للمرضى، وأدوات الحماية الشخصية للاطقم الطبية.





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كما وجه المحافظ رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي ، بزيادة ضخ مياه الشرب بشكل دائم على مدار اليوم، فضلًا عن توجيه رئيس مركز ومدينة أبشواي بتمهيد وتسوية طريق قرية شكشوك ورفع الإشغالات ودهان الأرصفة والأسوار مع الإهتمام بالنظافة العامة للقرية.





رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة امال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هانم أحمد عبد الرؤوف عضو قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، والاستاذة ايمان ذكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من مسئولي مديرية الصحة.