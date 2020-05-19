خالد الجندي ينعى الشيخ صالح كامل: مات ساجدا لله

وتوفي رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل عن عمر ناهز ال 79 صاحب ومؤسس شبكة راديو وتليفزيون العرب " ART " إثر نوبة قلبية في أحد المستشفيات بمحافظة جدة.





ولد رجل الأعمال السعودي بمكة المكرمة لعائلة كانت تعمل في الطواف عام 1941 حيث عمل والده مديرا عاما لديوان عام مجلس الوزراء السعودي.





ويشار إلى أن الشيخ صالح كان قد حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض في العام 1963 حيث انضم فور تخرجه للعمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل الانتقال الي وزارة المالية السعودية.





وبعد 10 سنوات من العمل في وزارة المالية إنتقل بعدها للعمل في القطاع الخاص حيث تمكن من إدارة مايقرب من 300 شركة وبنك ومؤسسة في 45 دولة برأس مال ناهز 12 مليار ريال سعودي.





جدير بالذكر ان الشيخ صالح كامل انشأ دار ومكتب الكشاف السعودي.





وتزوج الشيخ صالح كامل من الفنانة صفاء ابو السعود حيث أنجب منها 3 بنات هي هديل واصيل ونضير.





ونعى الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله، رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، الذي وافته المنية اليوم الاثنين عن عمر ناهز ٧٩ عامًا.



