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أخبار العالم

باستخدام أشعة الليزر .. الإمارات تطور جهازا جديدا سريعا لاكتشاف فيروس كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:47 م
جهاز لفحص كورونا
جهاز لفحص كورونا
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شيماء مصطفى
أعلن مختبر كوانت ليز بالإمارات، عن تطوير أداه جديدة لإجراء فحوص جماعية فائقة السرعة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يستطيع الجهاز الجديد إجراء فحوصات جماعية خلال ثوان ما يسمح بتوسيع دائرة الاختبار على نحو غير مسبوق.

وأعرب وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن بن محمد العويس عن سعادته بهذا الاكتشاف، قائلا "نتابع باهتمام جميع الابتكارات والتطورات المتعلقة بالتصدي والاكتشاف المبكر والسريع لفيروس كورونا"، مؤكدا آمله في أن يساهم الجهاز الجديد في بأن يساهم في الكشف عن جميع الإصابات.

من جانبه، قال الدكتور بروماد كومار، قائد فريق الباحثين في المختبر، أن تقنية DPI، المبنية على الليزر والمعتمدة على تضمين الطور البصري، لها القدرة على التعرف على فيروس كورونا خلال ثوان.

كما أشار إلى أنها سهلة الاستخدام وغير جراحية ومنخفضة التكلفة، كما يمكن استخدامه في المستشفيات والأماكن العامة مثل دور السينما ومراكز التسوق.
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