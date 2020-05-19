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رياضة

الدوري الإنجليزي.. إصابة مدرب بيرنلي بفيروس كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:37 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي، تسجيل أول حالة إصابة بفريقه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت مساء اليوم، الثلاثاء، تسجيل 6 حالات إصابة بـ فيروس كورونا للاعبين في 3 أندية مختلفة في البريميرليج، من دون الكشف عن أسمائهم.

ونشر النادي الإنجليزي بيانًا، أكد فيه إصابة "إيان وان"، المدرب المساعد لنادي بيرنلي بـ فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة الفحوصات التي خضع لها الأسبوع الماضية إيجابية.

وأشار النادي إلى أن "إيان" وان" حالته مستقرة ولم تظهر عليه أي أعراض للمرض، وسيتم عزله لمدة 7 أيام قبل الخضوع لاختبار آخر لتحديد حالته الصحية.

يذكر أن الدوري الإنجليزي تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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