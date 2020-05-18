AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أفتقد حاستي الشم والتذوق.. لاعب نادي الإمارات يحكي معاناته مع فيروس كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:35 م
محمد جمال لاعب فريق
محمد جمال لاعب فريق حتا والمعار إلى صفوف الإمارات
Advertisements
إسراء أشرف
أكد محمد جمال لاعب فريق حتا والمعار إلى صفوف نادي الإمارات، أنه لايزال يعاني حتى الآن من أثار إصابته بفيروس كورونا المستجد، رغم مرور 12 يومًا على إصابته بالمرض.

وقال جمال في تصريحات لصحيفة "البيان الرياضي" الإماراتية،إنه ما زال يفتقد حاستي الشم والتذوق عند تناول الطعام، إضافة إلى أنه يعاني من السعال حتى اليوم بسبب الفيروس.

وأوضح لاعب الإمارات، أنه ملتزم بتناول الطعام الصحي والأدوية العلاجية بانتظام هو وبقية أفراد أسرته، خاصة أطفاله الثلاثة الذين انتقلت لهم العدوى من بعده، مؤكدًا أنهم الآن يتمتعون بصحة جيدة.

وأضاف محمد جمال، أنه لا يعاني سابقًا من أي أمراض مزمنة، ويواظب على التدريبات في رحلة التحدي مع المرض، ورغم صعوبة ممارسة التدريبات الفردية في المستشفى بداية المرض، إلا أنه أدى بعض التمارين التي لا تحتاج إلى معدات، وسيستكمل التدريب بعد العودة إلى المنزل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصاب بكورونا يبكي اثنين من زملائه قتلهما الفيروس أمام عينيه

سر تأثير فيروس كورونا على الشم والتذوق

اعزل نفسك.. أخصائيون يوضحون أعراضًا مؤكدة للإصابة بـ فيروس كورونا

بعد تحذير السيسي.. لماذا يعتبر التكدس في المواصلات طريقة سهلة لانتشار كورونا؟

قرحة في الحلق أبرزها .. 6 أعراض جديدة لـ فيروس كورونا المستجد

لم تعان من السعال أو الحمى.. مصابة بـ كورونا توثق أعراض المرض يوما بيوم

ترشيحاتنا

هل عقد القران ممنوع خلال فترة عيد الفطر؟.. نقيب المأذونين يرد

سقوط أباطرة الكيف.. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 32 مليون جنيه قبل العيد

أخبار الفن: ثراء جبيل: العلاقات الجنسية مهمة في بعض أنواع الدراما .. آثار الحكيم: هالة سرحان تحرشت بي 3 أيام

رخيصة وسهلة الاستخدام | الحكومة اختارت إنتاج الكمامات القماش للتيسير على المصريين

رسميا.. وليد أزارو يعود للأهلي بعد انتهاء إعارته مع الاتفاق السعودي

شاهد.. لحظة خطف طفلة في وضح النهار على يد جارتها

AdvertisementS

مانشستر سيتى يعلق على ظهور قميصه فى مسلسل البرنس.. ودياب يرد

جائزة نادي القرن.. أدلة تكشف حقيقة الأزمة بين الزمالك والأهلي

رسميا.. وليد أزارو يعود للأهلي بعد انتهاء إعارته مع الاتفاق السعودي

أنا الكابتن 15.. أسامة خليل: شعبية الخطيب هي من جعلته أسطورة.. وبيليه لم يعجبه لاعب في مصر

نجوم الأهلي والزمالك يشاركون في مباراة "خماسي" مع أمير عبد الحميد

فى خطاب رسمي للفيفا.. اللجنة الأولمبية تحسم مصير انتخابات اتحاد الكرة

أخبار الرياضة.. بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك.. مرتضى منصور يحيل أحد أقاربه للتحقيق بسبب بوست

أفتقد حاستي الشم والتذوق.. لاعب نادي الإمارات يحكي معاناته مع فيروس كورونا

بعد إستحواذ السعودية.. نيوكاسل يريد التعاقد مع زيدان مقابل مبلغ خيالي

المال المحرك الرئيسي.. أعلى 10 مدربين أجرا في العالم

موعد مباراة فيردر بريمن وباير ليفركوزن في الدوري الألماني والقناة الناقلة

أحمد بلال يسخر من الزمالك بشأن لقب نادي القرن: الناس اتضايقت ليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة خطف طفلة في وضح النهار على يد جارتها

بالكاجوال.. شاهد إسراء عبد الفتاح في أحدث ظهور مع طفلتها

مصادفة فريدة.. ولادة طفلة في نفس تاريخ ميلاد والدتها وشقيقتها وذات المستشفى..شاهد