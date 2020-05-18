أفتقد حاستي الشم والتذوق.. لاعب نادي الإمارات يحكي معاناته مع فيروس كورونا

أكد محمد جمال لاعب فريق حتا والمعار إلى صفوف نادي الإمارات، أنه لايزال يعاني حتى الآن من أثار إصابته بفيروس كورونا المستجد، رغم مرور 12 يومًا على إصابته بالمرض.





وقال جمال في تصريحات لصحيفة "البيان الرياضي" الإماراتية،إنه ما زال يفتقد حاستي الشم والتذوق عند تناول الطعام، إضافة إلى أنه يعاني من السعال حتى اليوم بسبب الفيروس.





وأوضح لاعب الإمارات، أنه ملتزم بتناول الطعام الصحي والأدوية العلاجية بانتظام هو وبقية أفراد أسرته، خاصة أطفاله الثلاثة الذين انتقلت لهم العدوى من بعده، مؤكدًا أنهم الآن يتمتعون بصحة جيدة.



