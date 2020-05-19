الأبطال.. أمير كرارة ينشر صورا لأحمد منسى وأبطال كمين البرث عبر تويتر

نشر النجم أمير كرارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر عدة صور لأبطال كمين البرث الحقيقين .
وعلق أمير كرارة على الصورة قائلًا:"ابطال البرث#الاختيار".
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وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.
مسلسل "الاختيار" يعتبر من أكثر المسلسلات مشاهدة في رمضان ٢٠٢٠، بطولة النجم أمير كرارة ومجموعة كبيرة من النجوم الصف الأول الدكتور بيتر ميمي.
يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى
ابطال البرث💪♥️#الاختيار pic.twitter.com/jmh1af7igP— Amir Karara (@AmirKarara) May 19, 2020