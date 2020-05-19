الأبطال.. أمير كرارة ينشر صورا لأحمد منسى وأبطال كمين البرث عبر تويتر

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وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏







مسلسل "الاختيار" يعتبر من أكثر المسلسلات مشاهدة في رمضان ٢٠٢٠، بطولة النجم أمير كرارة ومجموعة كبيرة من النجوم الصف الأول الدكتور بيتر ميمي.





يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى