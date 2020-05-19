AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الأبطال.. أمير كرارة ينشر صورا لأحمد منسى وأبطال كمين البرث عبر تويتر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:29 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر النجم أمير كرارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر عدة صور لأبطال كمين البرث الحقيقين .

وعلق أمير كرارة على الصورة قائلًا:"ابطال البرث#الاختيار".

إقرأ أيضًا:

وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏


مسلسل "الاختيار" يعتبر من أكثر المسلسلات مشاهدة في رمضان ٢٠٢٠، بطولة النجم أمير كرارة ومجموعة كبيرة من النجوم الصف الأول الدكتور بيتر ميمي.

يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على قنوات العرض .. شاهد برومو مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة

منسي الأسطورة .. أمير كرارة يشارك الجمهور صورة من مسلسل الاختيار .. شاهد

قبل عرضه.. فرج عامر: مسلسل الاختيار أحدث رعبا في صفوف الإخوان

هانى حتحوت: ‏مسلسل الاختيار بداية جميلة

مخرج الاختبار ينشر مقولة شهيرة للشهيد منسي في حب القوات المسلحة.. شاهد

مسلسل الاختيار يتصدر تويتر ومغردون.. شكرا أبطالنا ورجالتنا

ترشيحاتنا

غضب عارم من جمهور الأهلي ضد سيد عبد الحفيظ بعد مقلب رامز

البعض لا يدفع رواتب والآخر استدان.. 60 يوما من وقف الرحلات الجوية عصفت بشركات الطيران المصرية

وقت صلاة التهجد.. تعرف على دعائها وكيفيتها

عداد كورونا اليومي.. مصر تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية

المال يزج نجوم الكرة المصرية إلى تشويه صورتهم أمام العالم.. سيد عبد الحفيظ يدفع الثمن

إصابة والد البطل الروسي حبيب محمدوف بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ الحوامل.. أسباب غير متوقعة وراء آلام أسفل الظهر

بيراميدز ينوه عن رغبته في عودة بطولة الدوري.. شاهد

انواع القهوه البارده .. أسهل طرق التحضير