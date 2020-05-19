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أخبار العالم

أبو مازن يعلن إلغاء اتفاقية أوسلو وجميع الاتفاقات مع إسرائيل وأمريكا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:25 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بما فيها الأمنية.

وقال عباس إن ما ورد في اتفاق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وخطاب نتنياهو يعني إلغاء اتفاق أوسلو والاتفاقات الموقعة كافة.


وحمل عباس سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المسؤوليات والالتزامات كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة.

يأتي ذلك في ظل إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على ضم أراضي من الضفة الغربية وغور الأردن.

وقال نتنياهو خلال تقديم الحكومة الجديدة بعد تصويت الكنيست لصالحها إن الوقت قد حان لضم أراض الضفة وغور الأردن.

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