أبو مازن يعلن إلغاء اتفاقية أوسلو وجميع الاتفاقات مع إسرائيل وأمريكا

عباس، اليوم الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بما فيها الأمنية. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود، اليوم الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بما فيها الأمنية.





نتنياهو يعني إلغاء اتفاق أوسلو والاتفاقات الموقعة كافة. وقال عباس إن ما ورد في اتفاق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وخطابيعني إلغاء اتفاق أوسلو والاتفاقات الموقعة كافة.





وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة اقرأ أيضا:





وحمل عباس سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المسؤوليات والالتزامات كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة.





يأتي ذلك في ظل إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على ضم أراضي من الضفة الغربية وغور الأردن.





وقال نتنياهو خلال تقديم الحكومة الجديدة بعد تصويت الكنيست لصالحها إن الوقت قد حان لضم أراض الضفة وغور الأردن.



