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محافظات

خطوات لتحويل طريقة الري من تقليدي إلى حديث بالفيوم

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:14 م
الدكتور ربيع مصطفى
الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم
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قسم المحافظات
استقبل  الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم في مكتبة بديوان عام المديرية المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري بالفيوم والمهندس محمد مسؤل تطوير الري، وصابر مدير قطاع البنك الزراعي، والمهندس ياسر مدير إدارة الأراضي والمياه بالمديرية. 


اتفق وكيل الوزارة خلال الاجتماع التحضيري على التعاون بين الزراعة والري والبنك الزراعي المصري على وضع خطة مشتركة لتطبيق وتحديث منظومة الري الحقلي تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير الري التي تهدف لتعظيم استخدامات المياه في الزراعة، خاصة في ضوء احتياجاتنا المتزايدة من المياه لمختلف الأغراض تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم. 

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يأتي ذلك من أجل اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل علي المزارع الفيومي تحويل طريقة الري من ري تقليدي بالغمر الي الري الحديث سواء بالتنقيط أو بالرش حسب المحصول المنزرع تقوم وزارة الري بتجهيز التصميمات المختلفة والتنفيذ علي أن يقوم البنك الزراعي المصري بالتمويل علي أقساط وبفائدة مخففه من أجل الهدف الأسمي وهو توفير مياة الري وزيادة إنتاجية المحاصيل.
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