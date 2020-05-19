خطوات لتحويل طريقة الري من تقليدي إلى حديث بالفيوم

استقبل الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم في مكتبة بديوان عام المديرية المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري بالفيوم والمهندس محمد مسؤل تطوير الري، وصابر مدير قطاع البنك الزراعي، والمهندس ياسر مدير إدارة الأراضي والمياه بالمديرية.









اتفق وكيل الوزارة خلال الاجتماع التحضيري على التعاون بين الزراعة والري والبنك الزراعي المصري على وضع خطة مشتركة لتطبيق وتحديث منظومة الري الحقلي تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير الري التي تهدف لتعظيم استخدامات المياه في الزراعة، خاصة في ضوء احتياجاتنا المتزايدة من المياه لمختلف الأغراض تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.





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