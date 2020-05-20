ارتفاع عدد المتعافين من كورنا بقها للعزل الصحي إلى 214 شخصًا

أعلن مستشفى قها مقر العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا تعافي حالتين جديدتين وخروجهما من العزل اليوم ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس منذ بدء الجائحة إلى 214 حالة.









وقالت الدكتورة سعاد حتاته نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 214 شخصا اليوم

وأشارت إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، مؤكدة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.





وأضافت حتاته أن المستشفى لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.





وأكدت مستشفى قها حرصها على الاهتمام بالحالات المصابة بفيروس كورونا التى يتم تحويلها الى المستشفى يوميا.





ووصفت المستشفى العاملين بقسم الاستقبال ومكتب الدخول بالأبطال فهم اول من يستقبلون الحالات ويسجلون الدخول وآخر من يودعونهم بعد شفائهم وتعافيهم من الفيروس.