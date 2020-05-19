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رياضة

الهلال السعودي يقترب من خطف علي معلول من النادي الأهلي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:31 م
علي معلول
علي معلول
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية تونسية، أن نادي الهلال السعودي دخل في مفاوضات قوية مع علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي من أجل ضمه لصفوف الفريق بدءًا من الموسم القادم.

وذكر موقع تونسي نومريك التونسي، أن مسئولي نادي الهلال مقتنعون بإمكانيات علي معلول، ويرغبون في ضمه لنادي الزعيم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الموقع التونسي، إلى أن نادي الهلال تقدم بالفعل بعرض مغري على حد وصفهم لـ علي معلول، من أجل إقناعه بالرحيل عن النادي الأهلي والذهاب للهلال في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف الموقع أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي يرفض التفريط في خدمات علي معلول لأي فريق.

يذكر أن علي معلول قاد النادي الأهلي للصعود لذهاب دور نصف النهائي، لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، قبل توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا.

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