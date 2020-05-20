سكان قرية نويش بدسوق يستغيثون من انقطاع المياه 5 أيام

شكا المواطن محمد عبد الحليم الصوفانى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه فى قرية نويش طريق دسوق محافظة كفر الشيخ منذ 5 أيام .

ويقول فى رسالته : نطالب بإعادة تدفق المياه لقضاء احتياجاتهم المنزلية وغسل اليدين للحد من العدوى بفيروس كورونا.

للتواصل مع القارئ 01065376190

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360