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بين الناس

سكان قرية نويش بدسوق يستغيثون من انقطاع المياه 5 أيام

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن محمد عبد الحليم الصوفانى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه فى قرية نويش طريق دسوق محافظة كفر الشيخ منذ 5 أيام .

 

ويقول فى رسالته : نطالب بإعادة تدفق المياه لقضاء احتياجاتهم المنزلية وغسل اليدين للحد من العدوى بفيروس كورونا.

 

للتواصل مع القارئ 01065376190

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

 

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