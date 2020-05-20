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تصريحات جريئة لـ العسيلي في شيخ الحارة: محتاج واسطة عشان ألحن لعمرو دياب .. وبهاء سلطان صوته أحلى مني

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:50 ص
محمود العسيلي
محمود العسيلي
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كـريـم الـخـطـيـب
حل المطرب محمود العسيلي، ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، وتحدث العسيلي عن كواليس مشواره الفني ورأيه في اغاني المهرجانات، وفيما يلي ابرز محاور اللقاء:

وكشف العسيلي تصريحات لأول مرة عن حياته الشخصية والفنية، ورد على اتهامه بالغرور والطبقية بعد النجاح والشهرة. وقال :" هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق". سامو زين قال عنه أشبه بـ المنولوجست.

وأكد أنه في حاجة إلى واسطة كي يقوم بالتلحين لـ عمرو دياب ومحمد منير ومحمد حماقي، متابعا: "نفسي ألحن ليهم، وهذا شرف كبير لي، مضيفا أن محسن جابر فضله عليا ولكن أي عقد احتكار يقضي على الفنان". 

إيناس الدغيدي لـ محمود العسيلي: اعترافك بـ تدخين الشيشة بجاحة.. والأخير: بحبها.. فيديو 
وجهت المخرجة إيناس الدغيدي، سؤالا إلى المطرب محمود العسيلي، قائلة "اعترافك بـ حب الشيشة بجاحة مش صراحة". ورد محمود العسيلي، "أنا لدي شخصية معينة وبحب الشيشة".

 أنا طبيعي.. محمود العسيلي يرد على اتهامه بالغرور والطبقية.. فيديو 
 
رد المطرب محمود العسيلي، على اتهامه بالغرور والطبقية بعد النجاح والشهرة. وقال :" هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق". سامو زين قال عنه أشبه بـ المنولوجست.

 محمود العسيلي: غضبان وقال أي كلام.. فيديو 
 
رد المطرب محمود العسيلي، على تصريح سامو زين بأن أداؤه أشبه بـ «المنولوجيست». وقال :" رأي سامو زين نابع عن غضب وقال أي كلام". 

 محمود العسيلي: بهاء سلطان صوته أحلى منى.. ولهذا السبب هاجمت برامج اكتشاف المواهب  
كشف المطرب محمود العسيلي، سبب هجومه على برامج اكتشاف المواهب. وقال :" اهاجم برامج المواهب لأنه يخرج منها مواهب قليلة وتختفي سريعا بعد انتهاء مواسم البرامج".

 محمود العسيلي: عقود الاحتكار تقضى على الفنان ومحسن جابر فضله عليا.. فيديو
 
 قال المطرب محمود العسيلي، إن أي عقد احتكار لأي فنان او موهبة يقضي على الفنان ومستقبله الموسيقي والفني، مضيفا :" محسن جابر فضله عليا ولكن أي عقد احتكار يقضي على الفنان". 

 محمود العسيلي: لازم أكون عمرو دياب عشان أعمل ألبومات لغاية دلوقتي ..فيديو 
 
كشف المطرب محمود العسيلي، أن جميع ألبوماته الغنائية حققت نجاحات كبيرة، مضيفا "عملت 4 ألبومات في مشواري".، متابعا: "لغيت فكرة الألبومات من دماغي، واتجهت إلى الأغاني السينجل".

 العسيلي: أدعم مطربي المهرجانات وضد إيقافهم.. ويفاجئ إيناس الدغيدي بأغنية شعبية على الهواء 
 
قال المطرب محمود العسيلي، إنه يدعم مطربي المهرجانات وضد إيقافهم، مضيفا "أنا ضد منع أو وقف أي شيء". وأضاف محمود العسيلي، في حواره التلفزيوني مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة "القاهرة والناس"، "لو أنا مش راضي على أغاني المهرجانات مش هسمعها، وهناك أصوات كويسة من مطربي المهرجانات". 

 محمود العسيلي: محتاج واسطة عشان ألحن لـ عمرو دياب ومحمد منير ..فيديو 
قال المطرب محمود العسيلي، إنه في حاجة إلى واسطة كي يقوم بالتلحين لـ عمرو دياب ومحمد منير ومحمد حماقي، متابعا: "نفسي ألحن ليهم، وهذا شرف كبير لي، وكان هناك أكثر من مشروع مع عمرو دياب وحماقي وإن شاء الله يكمل على خير".
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