حاسبات عين شمس تضع تعليمات مهمة للطلاب الوافدين

بشأن طلاب الوافدين بالكلية مشددة على جميع طلاب الوافديمن الدخول على الlink المبين و ملأ بعض البيانات القصيرة ا ضغط هنا أعلنت الصفحة الرسمية بكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس ، بيانا





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وأضحت الصفحة الرسمية أنه سوف سيساعدنا على معرفة ومساعدة الطلاب بصورة أكبر وأيضا سيساعدكم على الدخول على بنك المعرفة المصري EKB منوها أن هذا لا يستغرق الا دقيقتين فقط.





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وأشار إلى أن ملء هذا النموذج لتخبر الكلية ببعض المعلومات الخاصة بك لمساعدتهم في التعرف عليك بصورة أفضل وتزويدك بإمكانية الوصول إلى بنك المعرفة المصري.





وكانت كلية الحاسبات حسمت مصير طلاب فرق النقل (من الفرقة الاولي الي الفرقة الثالثة) تستبدل الإمتحانات التحريرية بـإعداد الطالب منفردا رسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) طبقا لطبيعة كل مقرر دراسي وذلك في المقررات التي تدرس في الفصل الدراسي الثاني 2019/2020 .



