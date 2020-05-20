البرازيل تسجل أعلى معدل وفيات يومي بـ كورونا وأكثر من 13 ألف إصابة

أعلنت البرازيل اليوم الأربعاء تسجيل أعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وسجلت وزارة الصحة في البرازيل 1179 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها أكثر من 1000 وفاة في اليوم.





ووصل بذلك إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا في البرازيل إلى 17.971 شخصا.





كما سجلت البرازيل 13.140 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 254.220 شخصا.





وبذلك تكون البرازيل في المركز الثالث عالميا بين أكثر الدول تسجيلا لإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والصين.



