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صلاح الجمل يوضح كيفية إحياء ليلة القدر.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:49 ص
صلاح الجمل
صلاح الجمل
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هاني حسين
أوضح القارىء الطبيب، صلاح الجمل،  كيفية إحياء ليلة القدر في المنزل والاستعداد لها.

قال صلاح الجمل في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" على الفرد أن يحصل على قسط من الراحة ويقوم بالاعتكاف في منزله مع اسرته".

وأضاف صلاح الجمل:" يستيقظ الفرد في الثلث الأخير من الليل ليقوم ويؤدي صلاة التهجد  ويقوم بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  وينوي نية الاعتكاف في المنزل".

وتابع صلاح الجمل:"  يقوم الفرد في الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه الله إلى السماء الدنيا، ويقوم الفرد بقراءة القرأن والدعاء لله سبحانه وتعالى، مضيفا"  الثلث الاخير من الليل هو اعظم وقت للدعاء والصلاة ومن يفعل ذلك بايمان  ينال ليلة القدر".

وابدع صلاح الجمل في  دعاء ليلة القدر، ودعى الله كي يرفع عنا البلاء والوباء الذي اصاب العالم بأكمله.

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