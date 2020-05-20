كريزي تاكسي.. خبير التذوق يطعم ركابه أكل القطط والكلاب

خلال الحلقة 26 من الجزء الثاني من برنامج " كريزي تاكسي " المعروض على قناة الحياة، جسد الفنان إبراهيم السمان شخصية مروان غزال ملك الاستبيان الذي يعمل كخبير تغذية مع إحدى شركات الطعام.





وتعمل الشركة على أخذ رأي الجماهير في بعض الأطعمة، فيعرض إبراهيم على الركاب أن يتذوقوا الطعام مقابل 200 جنيه، وبعد أن يأكل الراكب من كل أنواع الأكل يبدأ إبراهيم في أخذ رأيهم في الأكل.

ويكشف لهم أنه طعام مخصص للقطط والكلاب وأنه يقوم بذلك الاستبيان خوفًا من إجرائه على الحيوانات للحفاظ على سلامتهم.





ويثير هذا الفعل الفنان إبراهيم السمان، جنون الركاب ويجعلهم يجبرونه على الأكل من الطعام ويتعدون عليه بالضرب قبل تدخل طاقم العمل.





الجزء الثاني من برنامج " كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية.



