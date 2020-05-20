ماجد المصري ضيف شرف مسلسلات رمضان 2020

لم ينافس الفنان ماجد المصري في موسم شهر رمضان الحالى ولكنه ظهر كضيف شرف في اكتر من مسلسل .
ظهر الفنان ماجد المصري فى الحلقة 26 من مسلسل " لما كنا صغيرين " مجسدا شخصية لواء شرطة ويقوم بالتحقيق في الجرائم التي تدور خلال أحداث العمل.
كما شارك ايضا كضيف شرف فى مسلسل " الاختيار " الذى يجسد قصة حياة الشهيد البطل احمد منسى
وفى نفس السياق ظهر الفنان ماجد المصرى ضيف شرف فى المسلسل الكوميدى " ونسنى "
يذكر ان عبر الفنان ماجد المصرى عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل الاختيار من خلال نشر صورة له برفقة أمير كرارة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": وعلق" شرف ليا أني شاركت في مسلسل الاختيار ... كل الشكر والتقدير لحماة الوطن الأحياء منهم والأموات وألف مبروك لأخويا وحبيبي امير كراره @karara.amir (تحيا مصر)🇪🇬".