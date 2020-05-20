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فن

ماجد المصري ضيف شرف مسلسلات رمضان 2020

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:53 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
لم ينافس الفنان ماجد المصري في موسم شهر رمضان الحالى ولكنه ظهر كضيف شرف في اكتر من مسلسل .

ظهر الفنان ماجد المصري فى الحلقة 26 من مسلسل " لما كنا صغيرين "  مجسدا شخصية لواء شرطة  ويقوم بالتحقيق في الجرائم التي تدور خلال أحداث العمل.


كما شارك ايضا كضيف شرف فى مسلسل " الاختيار " الذى يجسد قصة حياة الشهيد البطل احمد منسى 

وفى نفس السياق ظهر الفنان ماجد المصرى ضيف شرف فى المسلسل الكوميدى " ونسنى "

يذكر ان عبر الفنان ماجد المصرى عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل الاختيار من خلال نشر  صورة له برفقة أمير كرارة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": وعلق" شرف ليا أني شاركت في مسلسل الاختيار ... كل الشكر والتقدير لحماة الوطن الأحياء منهم والأموات وألف مبروك لأخويا وحبيبي امير كراره @karara.amir (تحيا مصر)🇪🇬".

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