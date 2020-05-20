ماجد المصري ضيف شرف مسلسلات رمضان 2020

لم ينافس الفنانفي موسم شهر رمضان الحالى ولكنه ظهر كضيف شرف في اكتر من مسلسل .

ظهر الفنان ماجد المصري فى الحلقة 26 من مسلسل " لما كنا صغيرين " مجسدا شخصية لواء شرطة ويقوم بالتحقيق في الجرائم التي تدور خلال أحداث العمل.





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كما شارك ايضا كضيف شرف فى مسلسل " الاختيار " الذى يجسد قصة حياة الشهيد البطل احمد منسى





وفى نفس السياق ظهر الفنان ماجد المصرى ضيف شرف فى المسلسل الكوميدى " ونسنى "