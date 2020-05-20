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فن

نيللي كريم تحتفل باحتلال أغنية مليونير المركز الأول على أنغامي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:42 ص
رنا اشرف
نشرت الفنانة نيللى كريم صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من خلال خاصية الـ"استوري".

وكانت نيللي كريم تحتفل، من خلال هذه الصورة، باحتلال اغنية " مليونير" للمدفعجية، لتتر مسلسلها  " بـ ١٠٠ وش " المركز الاول فى الاستماع على تطبيق أنغامى.
وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

وتأجل عرض مسلسل "بـ 100 وش" من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020

مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى
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