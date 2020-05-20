AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

واتسآب يكشف عن ميزة جديدة بسبب غضب مستخدميه

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:01 ص
واتسآب يكشف عن ميزة
واتسآب يكشف عن ميزة جديدة بسبب غضب مستخدميه
Advertisements
قسم التكنولوجيا
في ظل التحديثات المستمرة التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصًا تطبيق واتسآب WhatsApp ، يفضل المستخدمون خاصية حالة واتساب Status، والتي يمكن من خلالها اضافة الحالة التي تعبر عنهم  لمدة محددة من الوقت وبعد ذلك يتم حذفها تلقائيًا بمرور 24 ساعة.

وكان قرار إدارة واتسآب WhatsApp بتقليل مدة الحالة التي يشاركها الأشخاص إلى 15 ثانية الشهر الماضى، الأمر الذى أثار غضب ملايين المستخدمين حول العالم، بعدما كانت مدة الحالة 30 ثانية، بينما يبدو أن الشركة ستتراجع عن هذا القرار.

وبحسب ما ذكره موقع India Times، فإن الإصدار التجريبي من تطبيق واتسآب تصل مدة الحالة فيه إلى 30 ثانية، حيث أصبح التعديل متاحًا ولكن لبعض المستخدمين، على أن يتم للجميع مع مرور الوقت.

وأوضح تطبيق واتسآب المملوك لشركة فيسبوك الأمريكية أنه أعاد دعم الحالات الطويلة حتى 30 ثانية، وهذة الميزة متوفرة لجميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي تشغيل أندرويد و IOS، ولكن فى التحديث القادم.

ويختبر تطبيق واتسآب WhatsApp حاليًا ميزة جديدة لدمج خدمة مكالمات الفيديو Messenger Rooms، بعد الإقبال الكبير بصورة غير مسبوقة على دردشة الفيديو الجماعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واتساب الأزرق بلس 2020 whatsapp plus بنسخة مطورة لهواتف أندرويد.. إليك رابط التحميل

بمميزات خارقة.. واتساب الأزرق بلس 2020 whatsapp plus يطلق تحديثا جديدا لأندرويد

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل تطبيق لتنظيم أوقات العمل خلال رمضان.. هواتف iPhone 12 تحتوى على ماسح للبصمة تحت الشاشة

أبرزها YoWhatsApp.. أفضل تطبيقات واتساب المعدلة لهواتف أندرويد

واتساب الذهبي WhatsApp gold يضيف ميزة فريدة من نوعها.. تعرف عليها

واتس آب يمكن مستخدميه من إجراء مكالمة فيديو تصل إلى 50 شخصا

ترشيحاتنا

أعراض الإسهال الحاد.. ودليله على هذه الأمراض

بصور لمُشجعي صلاح بمونديال روسيا.. الصحف العالمية تتناول خبر ضبط عصابة مسلحة تستخدم قناع محمد صلاح في مصر

صاحبة أجمل قدم.. فتاة تتلقى عروضاً للزواج بسبب أظافرها.. صور

10 علامات تؤكد قبول الطاعة.. تعرف عليها

خبير لوائح: الزمالك الأحق بـ لقب نادي القرن.. والأهلي في المركز الثاني.. فيديو

تنشط كورونا وترفع الضغط.. أضرار كارثية لـ المسكنات .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غدة واحدة فقط.. أسباب غير متوقعة وراء تعرق الأطفال من الرأس فقط

من مطبخك.. 3 طرق طبيعية لـ تبييض الأسنان

بورشه تكشف رسميا عن 911 تارجا 4 وتارجا 4 اس موديل 2021.. صور