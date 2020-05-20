واتسآب يكشف عن ميزة جديدة بسبب غضب مستخدميه

WhatsApp ، يفضل المستخدمون خاصية حالة واتساب Status، والتي يمكن من خلالها اضافة الحالة التي تعبر عنهم لمدة محددة من الوقت وبعد ذلك يتم حذفها تلقائيًا بمرور 24 ساعة. في ظل التحديثات المستمرة التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصًا تطبيق واتسآب





وكان قرار إدارة واتسآب WhatsApp بتقليل مدة الحالة التي يشاركها الأشخاص إلى 15 ثانية الشهر الماضى، الأمر الذى أثار غضب ملايين المستخدمين حول العالم، بعدما كانت مدة الحالة 30 ثانية، بينما يبدو أن الشركة ستتر اجع عن هذا القرار. اجع عن هذا القرار.





وبحسب ما ذكره موقع India Times، فإن الإصدار التجريبي من تطبيق واتسآب تصل مدة الحالة فيه إلى 30 ثانية، حيث أصبح التعديل متاحًا ولكن لبعض المستخدمين، على أن يتم للجميع مع مرور الوقت.





وأوضح تطبيق واتسآب المملوك لشركة فيسبوك الأمريكية أنه أعاد دعم الحالات الطويلة حتى 30 ثانية، وهذة الميزة متوفرة لجميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي تشغيل أندرويد و IOS، ولكن فى التحديث القادم.



