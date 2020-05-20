نشرة الفن: ماجد المصري ضيف مسلسلات رمضان.. وسر إخفاء سناء يونس زواجها من محمود المليجي





لم ينافس الفنان ماجد المصري في موسم شهر رمضان الحالى ولكنه ظهر كضيف شرف في اكتر من مسلسل .





ظهر الفنان ماجد المصري فى الحلقة 26 من مسلسل " لما كنا صغيرين " مجسدا شخصية لواء شرطة ويقوم بالتحقيق في الجرائم التي تدور خلال أحداث العمل.









يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكوميدية سناء يونس، والتى تعد واحدة من أهم الفنانات فى مصر.





وقدّمت خلال مسيرتها عددًا من الأعمال المميزة، أبرزها "سك على بناتك، حمام الملاطيلى، جنون الشباب، إضراب الشحاتين، إوعى وشك، جواز بقرار جمهوري، حرب إيطاليا، هالة حبيبتي، العميل 1001 "، وغيرها من الأعمال.





وقد كانت في حياة الراحلة زيجة واحدة فقط، حيث تزوجت من الفنان محمود المليجى ، ولكنه اتفق معها على عدم إعلان الخبر حتى لا تغضب زوجته الأولى علوية جميل









شر الإعلامي طارق علام فيديو نادرًا من برنامجه "كلام من ذهب"، عبر حسابه الخاص على انستجرام.





وكتب طارق علام: "من عدة سنوات قابلت شاب صدفة في الشارع أصبح من نجوم رمضان السنة دي مين هو".





عد الفنانة الراحلة ميمي شكيب من أشهر الممثلات فى تاريخ السينما المصرية، حيث عرفت بضحكتها العالية، وصوتها المميز في أفلامها.





وتميز أداؤها بالتنوع الكبير حيث لعبت كثيرًا من الأدوار، منها "بنت البلد" و"السيدة الارستقراطية" والتي نجحت فيها جميعًا.