نجم النصر السعودي: تشافي فاوضني للانتقال إلى السد القطري

كشف الدولي المغربي ، نور الدين أمرابط نجم النصر السعودي، عن رغبة الإسباني تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة السابق، ومدرب السد القطري، في ضمه لصفوف الفريق.





وقال أمرابط في تصريحات لصحيفة "الرياضية": تشافي فاوضني منذ فترة للانتقال إلى السد، ولكنني لا أعلم الآن أي شيء".





وتابع: "أتمنى البقاء مع النصر كون الإدارة واللاعبين جميعهم أخوة معي".





وأشار إلى أن مستقبله مع النصر، سيتضح بشكل أكبر عقب انتهاء جائحة فيروس كورونا، التي أثَّرت على جميع أندية العالم، مؤكدًا سعادته مع فريقه السعودي، ورغبته في البقاء أربعة أعوام مقبلة حال تلبية طلباته، حيث تبقى في عقده عام كامل.





ويبني اللاعب المغربي مسجدًا في مدينة أوتريخت التي تقيم فيها أسرته، في هولندا، ويحتاج إلى دعم لإغلاق ميزانيته، التي تقدر بنحو 200 ألف يورو.





وأضاف: "أشكر كل من تبرع لبناء المسجد، فتلقينا تبرعًا من عبد الله مادو مدافع النصر، والداعم محمد العلي، وسنبيع القمصان من أجل تأمين الجزء المتبقي من المبلغ".



