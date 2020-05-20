دواع أمنية.. وزير الداخلية يرفض حصول فلسطيني على الجنسية المصرية

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، رفض طلب محمود حسين إسماعيل بشير " فلسطيني الجنسية " مواليد فلسطين في 8 أغسطس 1982، باكتساب جنسية جدته المصرية.





وجاء ذلك بالتطبيق لنص المادة الثالثة/3 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعى الأمنية.





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وجاء قرار وزير الداخلية بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018





الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.