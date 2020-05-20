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مرأة

تضر بالكلى.. احذري هذه الأخطاء على مائدة السحور

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:32 ص
صحة الكلى
صحة الكلى
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لمياء الياسين
أخطاء كثيرة يقوم بها البعض على مائدة رمضان تسبب الشعور بالإرهاق وتضر بكليتيك في كثير من الأحيان، إليك أبرز الكوارث الصحية على مائدة السحور، تقدمها هبة الأنور، خبيرة التغذية العلاجية، لـ"صدى البلد": 

من أبرز الأخطاء التي يقوم بها الكثيرون على مائدة السحور في رمضان الإفراط في تناول الكافين، وكذلك الحلويات، كما أنه من الأخطاء على مائدة السحور، حيث يزيد من الشعور بالجوع والعطش. 

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ومن الأخطاء التى يقوم بها البعض على مائدة السحور الإفراط فى تناول الأطعمة المملحة، والتي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح فتزيد الشعور بالعطش بجانب إدرار البول والذي يتسبب في الإضرار بكليتيك.

ومن أفضل الأطعمة على مائدة للسحور تناول الأطعمة المرطبة مثل الزبادي واللبن الرايب والخضراوات فهى لا ترهق الجسم خلال الصيام؛ لأن هذه الأطعمة تقلل الشعور بالعطش وتنظم عملية الهضم وتقلل الانتفاخ المسبب للإرهاق والتعب العام خلال الصيام.

وحذرت هبة الأنور، من شرب كميات كبيرة من الماء خلال السحور، الأفضل تناولها بكميات معقولة منذ الإفطار وحتى السحور، وعدم ملء المعدة بالماء عند السحور.
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