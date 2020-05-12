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مرأة

9 أطعمة يجب أن يحتويها السحور لتقليل العطش.. احرص على تناولها

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:03 ص
أطعمة يجب ان يحتويها
أطعمة يجب ان يحتويها السحور لتقليل العطش
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آية التيجي
نسعى جميعنا لشرب الماء بكميات كبيرة لكي نقضي على مشكلة العطش خلال شهر رمضان ومع الصيام، إلا ان الماء لن يفيد في منع الشعور بالعطش، حيث أنها سرعان ما يتخلص منه الجسم بعدة طرق.

وعلق الشيف السعودي عبدالعزيز السيف، إن جسم الإنسان يحتاج بشكل خاص في شهر رمضان وخصوصا في وجبة السحور إلى الغذاء الصحي، الذي يفيده في بناء الجسم وأيضا لا يثقله أو يشعره بالتخمة.

وأوضح السيف في منشور لها عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن اختيار الطعام الصحي في وجبة السحور العموم ينشط الجسم، وعدم الإسراف في الأكل حتى لا يؤدي ذلك إلى الكسل، ويظل الجسم نشطا طول فترة الصيام. 

ويمكن السيطرة على مشكلة العطش بطرق مختلفة، فقد اوضح السيف، إلى ان هناك روشتة للصائمين لاستخدام أكل صحي في السحور خلال رمضان والسيطرة على الشعور بالعطش، وتشمل:

1- التمر :
ويفيد تناول التمر الجسم بشكل كبير جدا ويمده بالطاقة ويعوض نقص السكريات في الجسم فضلا عن أن به معادن وفيتامينات كثيرة يحتاجها الجسم، وعلى مرضى السكري الحذر وعدم تناول التمر بشراهة. 

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2-الزبادي :
ويمكن لتناول الزبادي ، وبالأخص في وجبة السحور؛ حيث انه يمد الجسم بالبروتينات  والفيتامينات طوال اليوم، ويؤدي إلى الإحساس بالارتواء طول فترة الصيام. 

3-الماء :
وبتعبير الماء والعصائر الطبيعية بعد الإفطار حتى وقت السحور، حل فعال للقضاء على العطش، وتعويض ما يفقده الجسم من سوائل طوال اليوم.

4-البيض :
وبالنسبة للبيض فهو يعتبر من الأغذية المفضلة في وجبة السحور، لأنه من الأغذية الغنية بالبروتين، الكالسيوم طول فترة الصيام. 

5-النشويات :
ويمكن تناول النشويات المتمثلة في العيش، وهي مصدر للطاقة اللازمة للصائم، وضرورية لعدم الإحساس بالكسل أثناء الصيام. 

6-البقوليات:
أما عن تناول البقوليات فيمكن الحصول عليها من الفول والحمص والعدس، يتم تناولها في وجبة السحور لأنها تستغرق وقت طويل في عملية الهضم، مما يقلل الإحساس بالجوع.

7- الخضروات :
وتعتبر الخضروات مصدر ممتاز للحصول على الماء؛ حيث انها تحتوي على قدر من الماء تمد به الجسم أثناء الصيام، بالإضافة إلى أنها غنية بالفيتامينات والمعادن،

8- الحلوي :
ويمكن تناول الحلويات بعد الإفطار ليستعيد الجسم نشاطه وقوته لتكملة فرائض الصلاة وقيام الليل، ولكن يجب على المرضى وخاصة السكري الحذر وعدم تناول الحلويات إلا بقدر بسيط جدا حسب إرشادات الطبيب.
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