كورونا مصر يتصدر تويتر.. ومغردون: في طريقنا لكارثة الزموا بيوتكم

720 إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى 14 حالة وفاة جديدة. دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # كرونا_ مصر وجاء ذلك بعد تسجيل ارتفاع قياسي بإصابات كورونا بمصر أمس لتصل إلى





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وجاءت التعليقات كالآتي:





كسرنا الحاجز اليومي وفي طريقنا لكارثة





من غير حظر كامل وشبكة تأمين اقتصادي لكل موظف رسمي وغير رسمي في البلد لمدة ما لا يقل عن 3 أسابيع هنكون أمام مجزرة حرفية.





أيهما أهم النجاة من الموت أم النجاة من الفقر؟ أم هناك معادلة تحقق النجاة من الإثنين؟!





الطريق إلي كارثة #كورونا_مصر معبد بمزيج من الجهل واحتقار العلم والمدنيين المتخصصين والاستهتار





بعد خطوات التطبيع مع فيروس ((كورونا))في مصر وإجراءات التعايش الجديدة دي محدش ينفع يسأل هو الفيروس هينتهي إمتى.. الفيروس خلاص بقى صاحب بيت وإللي مش عاجبه يتفضل الباب يفوت جمل.





بيراهنوا على وعي الشعب والشعب لسة سهران في الشارع لحد دلوقتي وضارب الحظر في عرض الحيطة

مصر تترقب "أصعب مراحل" كورونا.. وتحذير من مغادرة المنزل





الشماتة فى أفراد الشرطة أو الجيش الذين يصابون بالكورونا مرفوضة.

بين صفوفهم الأسوياء و الأشرار مثلهم مثل الشعب.

الوباء يصيب الجميع.

ندعو بالشفاء للجميع و من أجرم فى حق الشعب يحاكم بالقانون لو نجحنا فى تغيير المنظومة فى يوما ما.





يذكر أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم.





وأضافت أنه تم تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى ان هناك 14 حالة وفاة جديدة.



