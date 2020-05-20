AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

#كورونا مصر يتصدر تويتر.. ومغردون: في طريقنا لكارثة الزموا بيوتكم

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:41 ص
كرونا
كرونا
Advertisements
ميرنا محمود
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج  #كرونا_ مصر وجاء ذلك بعد  تسجيل ارتفاع قياسي بإصابات كورونا  بمصر أمس لتصل إلى  720 إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى 14 حالة وفاة جديدة.

اقرأ أيضا:

وجاءت التعليقات كالآتي:

كسرنا الحاجز اليومي وفي طريقنا لكارثة

من غير حظر كامل وشبكة تأمين اقتصادي لكل موظف رسمي وغير رسمي في البلد لمدة ما لا يقل عن 3 أسابيع هنكون أمام مجزرة حرفية.

أيهما أهم النجاة من الموت أم النجاة من الفقر؟ أم هناك معادلة تحقق النجاة من الإثنين؟!

الطريق إلي كارثة #كورونا_مصر معبد بمزيج من الجهل  واحتقار العلم والمدنيين المتخصصين والاستهتار

بعد خطوات التطبيع مع فيروس ((كورونا))في مصر  وإجراءات التعايش الجديدة دي محدش ينفع يسأل هو الفيروس هينتهي إمتى.. الفيروس خلاص بقى صاحب بيت وإللي مش عاجبه يتفضل الباب يفوت جمل.

 بيراهنوا على وعي الشعب والشعب لسة سهران في الشارع لحد دلوقتي وضارب الحظر في عرض الحيطة 
مصر تترقب "أصعب مراحل" كورونا.. وتحذير من مغادرة المنزل

الشماتة فى أفراد الشرطة أو الجيش الذين يصابون بالكورونا مرفوضة.
بين صفوفهم الأسوياء و الأشرار مثلهم مثل الشعب.
الوباء يصيب الجميع.
ندعو بالشفاء للجميع و من أجرم فى حق الشعب يحاكم بالقانون لو نجحنا فى تغيير المنظومة فى يوما ما.

يذكر أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم.

وأضافت أنه تم تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى ان هناك 14 حالة وفاة جديدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يكشف خطوات تطهير كفر سرنجا من فيروس كورونا

الأزهر: التنمر ضد مصابي كورونا سلوك مرفوض ومحرم.. والإفتاء: التشاؤم والاستهزاء وتحقير المصابين والمرضى سلوك ذميم.. ونقابة الأشراف تقدم مجموعة إجراءات لتصحيح اللغط بشأن الفيروس

الصيام فى زمن كورونا | من يحكم ..الطبيب أم الفقيه؟ "فيديو"

كوفيد 19 سلاح ذو حدين.. صحتنا قبل كورونا لن تكون كما هي بعده

الرئيس السيسي: مش عايزين نفقد اللي نجحنا فيه في أزمة كورونا

كورونا لا يطير والمتعافي لا ينتكس.. طبيب يكشف حقائق عن الفيروس التاجي.. شاهد

ترشيحاتنا

4 جنيهات .. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-5-2020

القاهرة 43 درجة.. الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة يصاحبه أمطار على الصعيد

أصل أنا غبي.. طارق علام ينشر فيديو لفنان قبل الشهرة

عبلة الكحلاوي توصى بدعاء من 22 كلمة.. يفتح لك أبواب الجنة الثمانية

استشاري سمنة: أصحاب الوزن الزائد معرضون بشكل أكبر للإصابة بـ كورونا.. فيديو

صاحبة أجمل قدم.. فتاة تتلقى عروضاً للزواج بسبب أظافرها.. صور

AdvertisementS

صحة النواب توضح موعد فك حظر التجول عن المقاهى والمطاعم وتكشف الشروط

بعد الزيادة السنوية.. تعرف على مصروفات المدارس المصرية اليابانية لعام 2021

النقل العام: الكمامة شرط أساسي لصعود الأتوبيسات.. وغرامة ٤ آلاف جنيه للمخالفين

التقى محافظ الدقهلية.. وزير الري يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما

أخبار التوك شو.. سر تزايد أعداد إصابات كورونا في مصر.. ضيف أحمد موسى يبكي على الهواء.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال عيد الفطر

القاهرة 43 درجة.. الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة يصاحبه أمطار على الصعيد

للا فضة: نجاحى فى البرنس مش صدفة.. ولم أدخل الفن بالواسطة

أمن كومباوند عبدالله السعيد يرفض استقبال ضيوفه.. واللاعب يحرر محضرًا.. تفاصيل

صاحبة أجمل قدم.. فتاة تتلقى عروضاً للزواج بسبب أظافرها.. صور

الأرصاد: استمرار الطقس شديد الحرارة غدا.. وانكسار الموجة الحارة الجمعة

بعد خرقه قواعد الحظر.. قائد سيارة يقع في ورطة ويضطر للاتصال بالشرطة.. تفاصيل

تنشط كورونا وترفع الضغط.. أضرار كارثية لـ المسكنات .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذريها.. أشهر مشكلات خبز الكحك والبسكويت وطرق حلها

بحثت عنه لمدة 32 عاما.. لحظة اجتماع شمل أم مع نجلها بعد اختطافه في طفولته

بعد خرقه قواعد الحظر.. قائد سيارة يقع في ورطة ويضطر للاتصال بالشرطة.. تفاصيل