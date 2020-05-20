لأول مرة.. وزارة الاتصالات تطلق خدمة الاختبار الآلي لـ أعراض كورونا بلغة الإشارة

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحمد فايد، المدير الإقليمي لشركة أڤايا في مصر وليبيا؛ وراندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ حيث شهد اللقاء إطلاق خدمة الاختبار الآلي لأعراض فيروس كورونا المستجد بتقنية الشات بوت (chatbot) بلغة الإشارة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.





وذلك لإتاحة هذا الاختبار للصم وضعاف السمع من خلال تطبيق "واصل" للصم وضعاف السمع وموقع "تمكين"، وذلك في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم خطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا؛ وفي ضوء استراتيجيتها لاستخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل مجتمع دامج لجميع فئاته.





حضر اللقاء الدكتورة نهى ربيع، مدير المسئولية والخدمات المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وأكد الدكتور عمرو طلعت أن إطلاق الخدمة يأتي من خلال التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة أڤايا العالمية لنشر الوعي الصحي المجتمعي حول أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى المواطنين من الصم وضعاف السمع باستخدام التقنيات التكنولوجية الذكية.





وقال الوزير إن إتاحة الاختبار الآلي لأعراض فيروس كورونا المستجد بلغة الإشارة باستخدام تقنية chatbot لأول مرة في الوطن العربي وأفريقيا، يأتي إضافة إلى خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد للصم وضعاف السمع التي هي أحد أنشطة الوزارة للوصول لجميع فئات المجتمع وتقديم الخدمات التقنية المساندة لمواجهة الأزمة والحفاظ على سلامة المواطنين.





من جانبها، أكدت راندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وأحدث التقنيات عالية الإتاحة للوصول والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا، خاصة على الأشخاص ذوي الإعاقة، وستوفر هذه الشراكة مع وزارة الاتصالات وشركة أڤايا تقنية سهلة الاستخدام ومصممة بعناية لمساعدة الصم وضعاف السمع في مواجهة كوفيد-١٩.





من جهته، قال أحمد فايد، المدير الإقليمي لشركة أڤايا في مصر وليبيا، إن خدمة الاختبار الآلي الجديدة، تسلّط الضوء على العناية الكبيرة والمُلفتة، التي توليها مصر لكل فئاتها الاجتماعية، خصوصا في هذه الفترة الدقيقة.





وأضاف أن أڤايا فخورة بالثقة التي منحها إياها كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتقديم خدمة الاختبار الآلي التي تساهم من خلال التكنولوجيا بحماية المجتمع.







واعتبر أن هذه الخطوة تبرز مدى اهتمام مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باحتضان كل الشرائح الاجتماعية، وتزويدها بالأدوات الرقمية الفعّالة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية المجتمع ككل.





يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أطلقت المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذا للمبادرة الرئاسية لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعد المركز من المؤسسات الفريدة من نوعها على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يوفر حلولًا تكنولوجية متكاملة، كمركز اتصال يعمل كوسيط لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفيا مع خدمات الطوارئ مثل الإسعاف، والنجدة، والمطافئ.



