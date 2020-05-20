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توك شو

التموين تزف بشرى سارة بشأن أسعار علب كعك العيد..فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:14 م
علب كعك العيد
علب كعك العيد
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شيرين عادل
قال الحسينى نصار،  مدير  أحد فروع المجمعات الاستهلاكية بمنافذ وزارة التموين ، إن علب الكعك والبسكويت متوفر بشكل كبير وبأسعار مناسبة بداخل كافة فروع المجمعات الإستهلاكية بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح  مدير  أحد فروع المجمعات الاستهلاكية  خلال تقرير خاص أذاعه برنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc،   أن علب الكعك متوفرة بأسعار مناسبة حيث تتراوح علب الغريبة 70 جنيه للكيلو الواحد  ، كما  أن هناك علب للكعك 2 كيلو بسعر 200 جنيه .

ولفت  الحسينى نصار  ، إلى أن علب البسكويت تسجل 65 جنيه للكيلو  أما علب الكعك بالمكسرات تسجل 85 جنيه،  مشيرا إلى  أن نسب التخفيض هذا العام بالمجمعات الإستهلاكية التابعة لوزارة التموين تصل 25% ..

وأشار  مدير  أحد فروع المجمعات الإستهلاكية بمنافذ وزارة التموين   ، إلى أن الجودة المستخدمة فى علب الكعك عالية ومرتفعة ، لافتأ إلى أن أسعار  علب الكعك بأسعار فى متناول الجميع . 

وتابع الحسينى نصار ، مدير  أحد فروع المجمعات الإستهلاكية بمنافذ وزارة التموين   ، أن خدمة التوصيل للمنازل الخاصة بالمجمعات الإستهلاكية  متاحة لكافة المستهليكين وتشمل منافذ اللحوم ، الخضروات ، السلع التموينية  بالإضافة لعلب الكعك . 
 


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