التموين تزف بشرى سارة بشأن أسعار علب كعك العيد..فيديو

قال الحسينى نصار ، مدير أحد فروع المجمعات الاستهلاكية بمنافذ وزارة التموين ، إن علب الكعك والبسكويت متوفر بشكل كبير وبأسعار مناسبة بداخل كافة فروع المجمعات الإستهلاكية بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.





وأوضح مدير أحد فروع المجمعات الاستهلاكية خلال تقرير خاص أذاعه برنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، أن علب الكعك متوفرة بأسعار مناسبة حيث تتراوح علب الغريبة 70 جنيه للكيلو الواحد ، كما أن هناك علب للكعك 2 كيلو بسعر 200 جنيه .





ولفت الحسينى نصار ، إلى أن علب البسكويت تسجل 65 جنيه للكيلو أما علب الكعك بالمكسرات تسجل 85 جنيه، مشيرا إلى أن نسب التخفيض هذا العام بالمجمعات الإستهلاكية التابعة لوزارة التموين تصل 25% ..





وأشار مدير أحد فروع المجمعات الإستهلاكية بمنافذ وزارة التموين ، إلى أن الجودة المستخدمة فى علب الكعك عالية ومرتفعة ، لافتأ إلى أن أسعار علب الكعك بأسعار فى متناول الجميع .





وتابع الحسينى نصار ، مدير أحد فروع المجمعات الإستهلاكية بمنافذ وزارة التموين ، أن خدمة التوصيل للمنازل الخاصة بالمجمعات الإستهلاكية متاحة لكافة المستهليكين وتشمل منافذ اللحوم ، الخضروات ، السلع التموينية بالإضافة لعلب الكعك .







