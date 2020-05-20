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توك شو

«قلبي اطمأن» يتكفل بتعليم نجل سيدة سورية مغتربة ويوفر سكنا لها.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:23 م
قلبي أطمأن يتكفل
قلبي أطمأن يتكفل بتعليم إبن سيدة سورية مغتربة
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هاجر إبراهيم
استضاف برنامج "قلبي اطمأن" في الحلقة 26، امرأة سورية مغتربة تدعى هبة، وهي معلمة بدخل محدود، وتحتاج إلى سكن، وادعى "غيث" أنه شخص يبحث عن مدارس لتعليم الأطفال.

وقالت هبة إنها من سوريا ولكن تعيش فى موريتانيا، مضيفة أن هناك مدارس راقية، ولكن ليس في المنطقة التي تعيش بها. 

وسألها غيث عن رأيها فى مدرسة الأمانى، فردت عليه بأن نجلها يدرس هناك وأنها مدرسة جيدة، لافتة إلى أن سعرها 14 ألفا في الشهر، حيث إنها مقيمة بموريتانيا منذ 8 سنوات مع زوجها.

وقدّم لها غيث مبلغًا من المال ليتكفل هو بدراسة نجلها لمدة سنة، مشيرًا إلى أنه من الممكن تمديد المبلغ حتى يتخرج في المدرسة، بالإضافة إلى توفير سكن لها في موريتانيا.

برنامج "قلبي اطمأن" يقدم مبادرات ومساعدات إنسانية للمحتاجين من مختلف البلدان العربية، ويقوم ببطولته الشاب الإماراتي "غيث".
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