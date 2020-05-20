ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.. تعليمات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة العيد



أصدرت وزارة الأوقاف حزمة من التعليمات لجميع الأئمة والعمال القائمين على المساجد ومديري المديريات في منشور تم تعميمه على جميع وكلاء الوزارة للخروج بـ صلاة عيد الفطر الى بر الأمان ومنع اي تجمعات داخل او خارج المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا.





أولا بالنسبة لصلاة العيد في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها







الاقتصار على 20 مصليا فقط من العاملين بالأوقاف بكشف محدد ومقدم من رئيس القطاع الديني وعدم فتح المسجد أمام الجمهور على الإطلاق، والاقتصار على تشغيل مكبرات الصوت الداخلية دون الخارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد، كما نبهت على ضرورة ارتداء جميع المصلين للكمامة ومراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات.





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أما بالنسبة لتشغيل تكبيرات العيد بمكبرات الصوت بالمساجد تقرر السماح بنقل تكبيرات عيد الفطر المبارك من الإذاعة عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمساجد مع استمرار غلق المسجد وعدم تركه مفتوحا أثناء ‘ذاعة تكبيرات العيد ، وبالنسبة للمساجد التي كانت تقام فيها صلاة الجمعة هي التي ستقوم بتشغيل تكبيرات العيد بالضوابط الأتية ..





الالتزام بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من تكبيرات العيد مع تواجد إمام المسجد والعمال فقط داخل المسجد وعدم وجود أي شخص آخر مع التشديد على ضرورة غلق المسجد أثناء التكبيرات على ان يقوم مديري المديريات ومديري الإدارات الفرعية ومفتشي المناطق بمتابعة ما يتم بثه عبر المساجد وتدوين أي مخالفات تحدث وإرسال التقرير الى غرقة العماليات المشكلة برئاسة وكبل اول الوزارة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني.





وحذرت الوزارة من قيامها بتوقيع العقوبات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشان التجمعات حال حدوثها أمام أو داخل المسجد وكذلك قرارا وزارة الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين .





كما أكدت الوزارة عدم جواز صلاة العيد خلف المذياع أو التلفاز ، وجواز صلاة العيد في المنازل منفردا او الرجل مع اهل بيته دون أي تجمع لسكان العقار حفاظا على صحة الجميع . فالهدف هو منع التجمع لعدم انتشار فيروس كورونا .





وقالت الأوقاف إن صلاة العيد ركعتين غير أن المصلي يكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام و5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام في الركعة الثانية .

