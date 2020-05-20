18 يوليو.. محاكمة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي بسبب مجنون رسمي

تحدد السبت الثامن عشر من يوليو أمام محكمة جنح العجوزة، موعدا لمحاكمة كل من مالك قناة إم بي سي وليد الإبراهيم والفنان رامز جلال حيث قام مكتب المحامي بالنقض صلاح بخيت بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضدهما عن جريمة الإعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني , حيث بدائرة قسم العجوزة قام المتهمان بالإعتداء على الحق الأدبى و المالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا فى تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.









رامز ومدير اعماله ومدير البرنامج للتعاون معها وأخذ فكرتها المسجلة والمحمية وفقا لقانون الملكية الفكرية و قاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة. وتملك الطالبة، فكرة البرنامج وتواصل معها فريق اعداد برنامجومدير اعماله ومدير البرنامج للتعاون معها وأخذ فكرتها المسجلة والمحمية وفقا لقانون الملكية الفكرية و قاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة.





وفي أوراق الجنحة أن المتهمين اعتقدا ان الفتاة صاحبة الفكرة صيد سهل وانها لم تقم بتسجيل فكرتها المكتوبة واستغلوا سعيها لكسب فرصة المشاركة في العمل الفني وأوهموها بأنهم في طور اختيار فكرة العمل من بين أفكار عديدة مكتوبة ومقدمة من المتسابقين على نيل تلك الفرصة, ليقوموا بالإعتداء على حقها في المصنف المذكور.









وقال صلاح بخيت المحامي بالنقض أن المتهمان قد ارتكبا جرائم تداول مصنف محمى طبقًا لأحكام القانون و طرحه للتداول بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف ونشر مصنف محمى طبقًا لأحكام القانون عبر التلفزيون و أجهزة الحاسب الآلى و شبكات الإنترنت و شبكات المعلومات و شبكات الاتصالات بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف والاعتداء على الحق الأدبى و المالى لحقوق المؤلف المنصوص عليها في المادة 181 مكررا من قانون من قانون رقم 82 لسنة 2002 قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.





وقال الصيدلي والقانوني هاني سامح أن الجنحة تستند الى نص المادة 177 من القانون وفيها انه يعتبر شريكًا فى تأليف المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج وكذلك نص المادة 181 وفيها العقاب بالحبس على الجرائم التي ارتكبها المتهمان.



