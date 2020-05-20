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ينقي الجسم من السموم.. مشروب كايلي جينر في الحجر المنزلي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:02 م
مشروب كايلي جينر
مشروب كايلي جينر
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رشا عوني
استعرضت النجمة العالمية كايلي جينير عارضة الأزياء، عبر موقع التواصل الاجتماعي "أنستجرام"، لقطات أثناء تواجدها بالحجر الصحي الذي تقضيه في قصرها الضخم، ومنها لقطة مطبخها والمشروب المفضل لها خلال الحجر المنزلي لتنقية الجسم من السموم ورفع المناعة . 

وظهر في مطبخ كايلي جينير ماء مزود بشرائح من الفراولة والكيوي، وهو المعروف باسم ديتوكس الماء والفواكه، فبدلًا من شرب الماء فقط يتم اضافة قطع الفواكه له كي يزداد صحة وفائدة، ويتم شربه على مدار اليوم.

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وبحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هذا المشروب هو العلاج الصيفي الذي تعتمد عليه كايلي جينير ، فهو يخلص الجسم من السموم ومفيد لصحة الكبد والكلى ايضا . 

في وعاء ضعي لتر من الماء 
ضيفي له قطع من الفاكهة ، يمكنك اضافة الفراولة و الكيوي ، أو البرتقال و اليوسفي
أو يمكن اضافة شرائح من الخيار و الليمون و اوراق النعناع الطازجة
اتركي هذا الماء لمدة لا تقل عن 6 ساعات ثم تناولي منه على مدار اليوم.
ينقي الجسم من السموم.. مشروب كايلي جينر في الحجر المنزلي
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ينقي الجسم من السموم.. مشروب كايلي جينر في الحجر المنزلي

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