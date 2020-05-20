راندا البحيري تغازل إدوارد: عسل وطيب

ونشرت راندا البحيرى صورة تجمعها مع الفنان إدوارد ، وعلقت عليها: إدوارد حتى وهو زعلان شكله عسل و طيب.. مبروك يا دودي. عبد المحسن. و مستر سامح .. الشخصيتين أجمل من بعض. @edwardfouad

ويجسد الفنان إدوارد شخصية "عبد المحسن" شقيق أحمد زاهر "فتحي"، وهو صاحب سوبر ماركت ومتزوج من راقصة والتي تجسدها الفنانة بدرية طلبة، حتى أن والديه يعاملانه بشكل سيئ بسبب هذا الزواج.





مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.



