نصائح دار الإفتاء لعلاج السهو المتكرر في الصلاة

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن علاج السهو الشديد في الصلاة هو أن يُهيئ المصلي نفسه قبل الصلاة بدقيقتين أو ثلاث بأنه سيصلي ويقف بين يد مالك الملك الله عز وجل ، لافتًا إلى أنه يجب المحافظة على السُنة القبلية للصلاة لأنها تمهّد القلب والعقل والجوارح لأداء الفريضة.





وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ، قائلا: إذا أراد المصلي أن يخشع في الصلاة ويشعر بها سيخشع إذا أراد ذلك مشيرا إلى أنه يجب الحرص على الذكر والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل كل صلاة وأداء السنة ثم استحضار عظمة الله عز وجل وادخل في الصلاة بهدوء وسكينة.





ودعا إلى المواظبة على دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام مباشرة بأن بقول المصلي" اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب , اللهم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم " ويشرع في قراءة الفاتحة".





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دعاء يمنع السهو في الصلاة





تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هو الدعاء الذي ينبغي أن نقوله قبل الصلاة حتى لا نسهو خلالها؟





وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يوجد دعاء محدد نقوله قبل الصلاة يمنع السهو في الصلاة، ولكن من الممكن أن نقول اللهم اجعل قلبي مقبلا عليك واجعلني لا ألاحظ إلا أنت وأعوذ بك من الشياطين اللهم أعني على الخشوع في الصلاة.









وأشار إلى أن سجدة السهو لو حدث في الصلاة، تكون قبل السلام على مذهب الإمام الشافعي ويجوز السجود للسهو بعد السلام.





واوضح، أنه ينبغي على الإنسان أن يحرص على الخشوع في الصلاة وعدم التفكير في غيرها من الأمور الدنيوية في الحياة العادية أثناء الصلاة.









5 حالات يجب معها سجود السهو في الصلاة





قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن سجود السهو سنة، شُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان، وكيفيته سجدتان يسجدهما المصلى، قبل السلام أو بعده.





وقالت: وقد ورد في الحديث أن، النبي صلى الله عليه وسلم، قال إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ رواه مسلم، وفي الصحيحين , قصة ذي اليدين , أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعد أن سلم .



