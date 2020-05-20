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أخبار البلد

النقل: أكثر من مليون مواطن استقلوا المترو أمس و٣٥٠ ألفا السكة الحديد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:20 م
ركاب مترو الأنفاق
ركاب مترو الأنفاق أمس
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حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل، عدد ركاب محطات مترو الأنفاق، أمس الثلاثاء ، حيث بلغ عدد ركاب الخط الأول٦٢٤٥٨٩، والخط الثاني ٤١١٢٣٤، والخط الثالث ٦٤٦٧٥.

وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد ركاب مترو الأنفاق في خطوطه الثلاثة ١١٠٠٤٩٨.

فيما بلغ عدد ركاب قطارات السكة الحديد، أمس الثلاثاء ،  ٣٥١٧٣٧ راكبا في جميع خطوط السكة الحديد.

وتواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

يشار إلى أن قطاعات وهيئات وزارة النقل واصلت اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية، واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدى الساعة.

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