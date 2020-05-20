5 حيل تخلصك من سموم الجسم .. أعراض سرطان القولون.. اصنعي السابليه في عيد الفطر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:هناك الكثير من الطرق يتبعها بعض الأشخاص لتنظيف الجسم من السموم مثل : الساونا، النوم الكافي، شرب الشاي الأخضر والتوقف عن تناول السكر وشرب كميات كافية من الماء.وعرضت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، طرق طبيعية للتخلص من السموم والطاقة السلبية :- اتباع نظام غذائي غني بالألياف الغذائيةأكد الدكتور جمال البحيري استشاري جراحة الأورام، أن ألام البطن التي يشعر بها الكثير قد تكون ناتجة عن تكيس المبايض عند النساء، أو التهابات المعدة أو القولون العصبي .أيام قليلة ويحل عيد الفطر المبارك، ومع قرب حلول هذه المناسبة تحرص الكثير من ربات المنزل على تحضير حلويات العيد كالكعك والغريبة والبيتيفور والسابليه في المنزل لضمن سلامة ونظافة الطعام.