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رياضة

موليكا يقترب من الأهلي.. فشل صفقة انتقال الكونغولي لانس الفرنسي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، فشل صفقة انتقال جاكسون موليكا لاعب نادي مازيمبي الكونغولي، لصفوف نادي لانس.

وأشارت صحيفة فرانس فوتبول أن موليكا كان قريبًا من الانضمام لصفوف نادي لانس الفرنسي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الصاعد الموسم المقبل لدوري الأضواء والشهرة الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة لم تكتمل ولن ينتقل موليكا لصفوف نادي لانس الفرنسي، بعد عدم اتفاق الطرفين على التفاصيل المادية الخاصة بالصفقة.

وأردفت الصحيفة أن فشل انتقال موليكا لانس، سيفتح الباب أمام الفرق الراغبة بضمه للتفاوض معه مرة أخرى في الفترة القادمة.

ويعد موليكا من أبرز المواهب الإفريقية على خط الهجوم ، حيث ظهر بشكل لافت للنظر مع مازيمبي، ما جعل النادي الأهلي يهتم بالحصول على خدماته بحسب التقارير الصحفية المحلية والأجنبية.
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