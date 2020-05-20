فرصة تانية.. آيتن عامر تحير الجمهور بعد وفاتها فى المسلسل.. شاهد

الصورة تم تركيبها من حفل زفاف زياد و ملك، وكتبت أيتن عامر: "الشرع محللك أربعة يا زياد"، في إشارة منها إلى قبولها بالزواج منه في أي وضع.





و لاقت الصورة عددا كبيرا من التعليقات، منها سؤال عن ظهورها مره أخرى بالمسلسل، وقالت أحدى المتابعات: حاسه انك هتطلعى تانى.