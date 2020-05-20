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فن

فرصة تانية.. آيتن عامر تحير الجمهور بعد وفاتها فى المسلسل.. شاهد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:54 م
فرصة تانية
فرصة تانية
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نبيل العدوى
رغم وفاتها فى مسلسل فرصة تانية، نشرت الفنانة أيتن عامر صور عبر صفحتها بموقع انستجرام تتوسط فيها أحمد مجدى وياسمين صبري.

الصورة تم تركيبها من حفل زفاف زياد و ملك، وكتبت أيتن عامر: "الشرع محللك أربعة يا زياد"، في إشارة منها إلى قبولها بالزواج منه في أي وضع.


و لاقت الصورة عددا كبيرا من التعليقات، منها سؤال عن ظهورها مره أخرى بالمسلسل، وقالت أحدى المتابعات: حاسه انك هتطلعى تانى.


يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي أول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع أحمد السقا.

قصة مسلسل فرصة تانية 
يشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

فريق عمل مسلسل فرصة تانية 
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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