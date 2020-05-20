فوائد الزبيب الأسود

الزبيب الأسود هو عنب أحمر مجفّف، وهو من أفضل أنواع الفواكه المجفّفة؛ حيث يحتفظ بمعظم خواص العنب، ويحتوي على نسبة وافرة من العناصر والمركبات الغذائيّة الضروريّة لصحة الجسم، مثل أحماض البيتولين، والأوليانيك، والأوليانوليك، وفيتامين ج، وفيتامين ب، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والفسفور، والحديد، والمغنيسيوم، والنحاس، والألياف، ومضادات الأكسدة.





ويُستخدم في العديد من التطبيقات الغذائية، وفي الحلويات؛ لاحتوائه على نسبة عالية من السكر بداخله، ويؤكل نيئًا أو مطبوخًا، من دون أن يسبب أي آثار جانبية، وينصح بتناول الزبيب مع بذوره؛ لاحتوائها على العديد من الفوائد.





من فوائد الزبيب الأحمر ما يلي :-

•يقي الجسم من أمراض القلب والشرايين؛ لاحتوائه على نسبة وافرة من مضادات الأكسدة.

• يكافح أمراض القولون؛ لاحتوائه على نسبة وافرة من الأحماض والألياف.

• يخلص الدم وينقيه من السموم.

•يخلص الكبد من السموم، وينشط وظائفه.

•يمنع تسوس الأسنان، والتهاب اللثة، ويقضي على البكتيريا الضارة، لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا.

• يكافح الفيروسات والميكروبات، ويحمي الجسم من الأمراض، ويساهم في علاج أمراض الكبد والمرارة.

• ينشّط الجسم، ويمدّه بالطاقة؛ لاحتوائه على الكربوهيدات والسكريّات.

• يمدّ الجسم بكميّات وافرة من السعرات الحراريّة.

•يثبت الحمل في الأشهر الأولى، ويمنع حدوث تشوهات خلقيّة في الأجنة؛ لاحتوائه على الحديد وحمض الفوليك.

•يعتبر مصدرًا غنيًا بسكر الغلوكوز، وسكر الفركتوز.

• ينشط المخ، ويعزز قوة الذاكرة، ويحافظ عليها من أمراض الشيخوخة.

•ينظم ويحافظ على مستوى ضغط الدم في الجسم بشكل طبيعيّ؛ لاحتوائه على البوتاسيوم.

•يدر البول.

•يمنع الإصابة بمرض فقر الدم.

•يقي الجسم من الإمساك، والبواسير، ويعالج الإسهال.

• يقوي الجهاز المناعي في الجسم.

•يعالج نزلات البرد.

•يعالج أمراض الكلى والمثانة.

• يعالج التهاب الحلق، والرئة.

•يخفض الكولسترول في الدم.

• يفيد مرضى الكبد، والتهاب الطحال، والروماتيزم، والتهاب المفاصل؛ لاحتوائه على الكالسيوم، والبوتاسيوم.

•يخفف من التعب والإرهاق، والتوتر والقلق؛ لاحتوائه على البوتاسيوم والفسفور.

• ينظّم عملية الهضم؛ لاحتوائه على الألياف، التي تعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة.

•يخفّف حدة السعال.

• يليّن المعدة.

• يقوّي النظر، ويمنع إرهاق العينين، ويحافظ على صحتهما؛ لاحتوائه على حمض البولفنوليك.

•يقوي الرغبة الجنسية.

•يفتت حصى المرارة والكلى.

•يعزز قوة العظام، ويمنع الإصابة بمرض هشاشة العظام.

•يدخل في العديد من الوصفات الشعبيّة الملطّفة للصدر.

• يشد البشرة، ويؤخر ظهور علامات التقدّم في السن.

• يقلل خطر الإصابة بمرض السرطان.

•يخفّف الحموضة؛ لاحتوائه على أحماض ذات تأثير قاعدية.

• يفتح الشهية، ويزيد الوزن، ويسمن الخدود.