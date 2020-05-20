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مرأة

بفستان بستاج.. شاهد.. أروى تتألق بهذه الإطلالة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:06 م
صدى البلد
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رنا عصمت

شاركت الفنانة أروى متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة، من أحدث جلسة تصوير لها.

وتألقت أروى فى الصورة، بإطلالة أنيقة وجذابة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا بسيطا وهادئا كشف عن أناقتها باللون البستاج ذات الأكمام الطويلة  وبه بعض القماش الدانتيل  وهو ما أعطاه لمعة بسيطة.

وانتعلت أروى حذاء صيفيا بسيطا باللون البيج  ذا كعب عالٍ، وتزينت ببعض المجوهرات الجذابة التى منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أروى على خصلات شعرها الانسيابي منسدلة على كتفيها، واختارت "ماكياج" جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

وقع الفنان محيى إسماعيل، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.


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