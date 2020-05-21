اشتقنا لسجدة في بيتك يا الله.. سامو زين يستعيد ذكرياته بصورة من الحرم المكي

نشر الفنان سامو زين، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من الحرم المكي.





كتب الفنان سامو زين على الصورة، معلقًا "بنفس هذا اليوم من السنة اللى فاتت اللهم اكتبها لي مرة اخرى ولكل من قال امين يارب اشتقنا لسجده في بيتك يا الله".





يذكر أن الفنان سامو زين بإعادة طرح أغنيته الشهيرة "بحلم بيك" بطريقة جديدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب" وذلك باستخدام فيديو كليب مختلف ومواكب للعصر الحالي بعد مرور 8 سنوات على طرحها.





تقول كلمات الأغنية: "استنيت سنين كتير .. يوم اللقا .. واتمنى أعيش معاك .. وأفرح بقى .. أنا حبيت هواك عشان أجمل هوا .. حلوه في عيني الدنيا طول ما احنا سوا .. يوم ورا يوم بنام علي شوقي ليك .. دنا حسيت بحياتي لما لاقيت عنيك .. بحلم بيك".







